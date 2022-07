Olchinger Sportclub feiert 100. Geburtstag - Fußballer und Bogenschützen prägen den Verein

Teilen

Die erste Nachkriegs-Mannschaft wurde im Jahr 1946 beim SC Olching auf den Platz geschickt. © Dieter Metzler

Mit einem Jahr Verspätung feiert der SC Olching sein 100-jähriges Bestehen. Der Verein blickt auf eine spannendes Jahrhundert zurück.

Olching – Was gibt es Besseres, als mit einem Lokalderby eine Feier zu eröffnen, dachten sich die Verantwortlichen des SC Olching. Sie laden am Samstag zum 100-jährigen Jubiläum ihres Vereins zu einem Sommerfest ein. Nach dem Landesliga-Derby gegen den SC Oberweikertshofen wird mit Musik und einem Grillfest zünftig gefeiert. „Wir hoffen natürlich auf einen Sieg, umso schöner wird die Party“, meinte SCO-Vize Bernhard Huppmann.

Genau genommen besteht der SCO in diesem Jahr schon 101 Jahre, aber wegen Corona musste die im vergangenen Jahr mehrmals terminierte Jubiläumsfeier immer wieder abgesetzt werden. „Dem haben wir heuer bei unseren Planungen Rechnung getragen“, so Huppmann. Und so veranstaltet der SCO nur ein „abgespecktes“ Jubiläum ohne großes Brimborium.

Olchings Bogenschützen sind bundesweit bekannt

Regional sind die Fußballer als die mitgliederstärkste Abteilung das Aushängeschild des Vereins. Aber mit seinen Bogenschützen hat sich der SCO bundesweit und darüber hinaus einen Namen gemacht. In der Vergangenheit war Olching stets eine gute Adresse für die Ausrichtung von Deutschen und Bayerischen Meisterschaften – zuletzt 2013 und 2017. Die kleinste Abteilung beim SCO sind die 1985 gegründeten Kegler. Mit 16 aktiven Mitgliedern stellt die Kegelabteilung zwei Mannschaften im Spielbetrieb, berichtet Chef Walter Steindl.

Die Bogenschützen des SC Olching genießen bundesweit einen guten Ruf. © Dieter Metzler

Aller Anfang ist schwer, so auch die Gründung des Olchinger Fußball-Klubs im Juni 1921, als sich eher zufällig elf fußballbegeisterte Olchinger im Gasthaus Westermayer zur Gründungsversammlung trafen. Einen Fußballplatz hatte der Verein damals noch nicht. Man spielte auf einer Wiese innerhalb des Fabrikgeländes der München-Dachauer Papierfabrik. 1925 begann nicht nur die Jugendarbeit beim Verein, um den Fortbestand des Clubs zu sichern, sondern auch der Umzug auf das heutige Gelände in den Amperauen. Die Grundlage hatten Spieler der 2. Mannschaft geschaffen, die 1925 aus dem SCO ausgeschert waren und mit dem Arbeiter-Sport-Verein (ASCO) einen eigenen Klub gegründet hatten. Bedingt durch die Machtergreifung der Nazis wurde der ASCO 1933 verboten. Viele Spieler schlossen sich wieder dem SCO an.

Der Zweite Weltkrieg stoppt den Aufschwung im Verein

Ab da ging es sportlich aufwärts für die Olchinger Kicker. Die Mannschaft erreichte gar mit dem Aufstieg in die Bezirksliga die höchste Spielklasse. Darüber gab es in Bayern nur noch die Gauliga. Kurz nach Kriegsbeginn schloss sich der SCO auf Veranlassung höherer Stelle mit dem TV Olching zum TSV Olching zusammen. Der Krieg forderte seinen Tribut, viele Sportler kehrten nicht mehr von der Front zurück.

Nach dem Krieg, im Jahr 1946 begann die Neugründung des SCO. Sportlich durchlebten die Fußballer ein Auf und Ab. 1956 beschloss der Verein, ein eigenes Vereinsheim zu bauen. Bis dahin hatte der SCO sein Domizil beim „Streller Schorsch“. Bereits ein Jahr später konnte das Vereinsheim eröffnet werden, das im Laufe der Jahrzehnte weiter ausgebaut wurde. Anfang der 1970er-Jahre nahm es nach zweijähriger Bauzeit die heutige Form an. Erstmals gründete der SCO in dieser Zeit auch eine Frauenfußball-Mannschaft, die 1973 ihren bisher größten Erfolg mit der Meisterschaft des Großkreises München feierte. Aktuell fristen die Frauenfußballerinnen ein eher bescheidenes Dasein und spielen nur noch in einer Kleinfeld-Freizeitliga. Die Landesliga-Männer dagegen zählen seit einigen Jahren zu den Besten im Landkreis.

Drei SCO-Fußballer machten sich zu großen Karrieren auf

An drei Fußballern, die dafür sorgten, dass der Verein auch überregional bekannt wurde, kommt man nicht vorbei, wenn man die Historie des SCO Revue passieren lässt: Josef Hartl, der erste Olchinger, der in den 1930er-Jahren in der höchsten deutschen Liga für die SG Lufthansa Berlin kickte, nach dem Krieg aber in seine Heimat zurückkehrte. Der berühmteste Olchinger ist aber zweifellos Rudi Brunnenmeier. Nach seiner Jugend beim SCO holten ihn 1960 die Münchner Löwen. Dort wurde er Torschützenkönig in der Bundesliga (1964/65) Deutscher Pokalsieger (1964), Deutscher Meister (1966) und Vizemeister im Europapokal der Pokalsieger 1965.

Acht Jahre spielte Brunnenmeier bei den 60ern, erzielte in 210 Spielen 134 Tore und wurde fünfmal ins deutsche Nationalteam berufen. Von 1968 bis 1974 spielte er in der Schweiz. Er starb 2003 in München. Und auch der dritte „große Olchinger“, Torhüter Toni Gigl, erhielt 1967 einen Profivertrag beim TSV 1860, wo er hinter Petar Radenkovic zweiter Keeper der Löwen war. 1968 wechselte Gigl zum Regionalligisten Jahn Regensburg und kehrte 1972/73 nach Olching zurück. Als Spielertrainer führte er den SCO 1974/75 in die Bezirksliga. (Dieter Metzler)