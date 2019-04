Olching II bleibt Spitze: Paula kontert Hepkes Führung

Puchheim freut sich: „Absolut verdient“

In einer hochklassigen Partie konnten die Gastgeber dem Tabellenführer ordentlich Paroli bieten. Mehr noch: Am Ende erkämpfte sich der FCP ein Unentschieden.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging die Mannschaft des Trainer-Duos Helmut Reitberger und Michael Liebl in Führung. Sascha Hepke hatte sein Team mit seinem Treffer (68.) nach vorne gebracht. „Absolut verdient“, kommentierte Liebl. Kurze Zeit später fiel jedoch der Ausgleich des Spitzenreiters. Christian Paula überwand den FCP-Keeper Florian Bogner und sorgte mit seinem Treffer für das 1:1 (72.). Dabei sollte es dann auch bleiben. Ein Sonderlob schickte Liebl an die gesamte Mannschaft: „Wir waren eigentlich klar besser, aber uns haben die hundertprozentigen Torchancen gefehlt.“ Somit gehe das Unentschieden gegen den Olchinger Liga-Primus, der die Tabellenspitze weiterhin behaupten kann, total in Ordnung.

