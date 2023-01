SC Olching II geht mit neuem Coach in die Abstiegsrunde - „Alles versuchen, um die Klasse zu halten“

Von: Dieter Metzler

Premiere: Beim Hallenturnier in Mammendorf war Alexander Bayer (r.) erstmals für den SCO im Einsatz. © Dieter Metzler

Der vom Abstieg bedrohte Kreisklassist SC Olching II hat einen neuen Trainer. Der 52-jährige Alexander Bayer löst Alexander Englisch ab.

Olching - Der 36-jährige Englisch hatte die Landesliga-Reserve als Spielertrainer zu Beginn der Saison 2017/18 übernommen. Bereits im Verlauf der Vorrunde hatte Englisch den Verein informiert, dass er zum Jahresende seinen Trainerjob aus privaten Gründen aufgeben werde. Die junge, inzwischen vierköpfige Familie steht nun an erster Stelle, zumal Englisch auch noch baut. „Ich habe einfach nicht mehr die Zeit für den Fußball“, sagte Englisch dem Tagblatt auf Nachfrage.

Nach seiner Ankündigung hatte der SCO hinreichend Zeit, sich um einen neuen Trainer zu kümmern. Die Suche gestaltete sich aber nicht einfach, gestand Olchings Vizepräsident Roland Renn. „Unter der Saison einen adäquaten Ersatz zu finden, das ist problematisch. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die einen erfahrenen Trainer benötigt, der auch über menschliche Komponenten verfügt, um mit den jungen Spielern umgehen zu können. Das ist extrem wichtig“, meinte Renn.

Chef-Trainer des Landesliga-Teams gibt den entscheidenden Tipp

Den Tipp für die Verpflichtung von Alexander Bayer gab Landesliga-Cheftrainer Martin Buch, der Bayer seit über drei Jahrzehnten kennt. Mit Bayer war sich der Verein schnell einig, wie auch der neue Coach bestätigte. Auch wenn die zweite Mannschaft mit nur einem Punkt in der Abstiegsrunde mit dem Rücken zur Wand steht, sei es wichtig, dass der Trainer frei von Zwängen arbeiten kann, sagte Renn. „Dann erreicht man das gesteckte Ziel eher.“ Dass Bayer ein sehr ehrgeiziger Trainer mit Prinzipien ist, das hat er zuletzt 2021 beim SC Fürstenfeldbruck bewiesen. Damals vermisste der in Olching wohnenden Bayer Respekt, Demut, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit beim Brucker Sportclub und hörte kurzerhand auf.

„Ich freue mich auf die Herausforderung mit der jungen Olchinger Mannschaft“, sagte Bayer, der erstmals beim Turnier in Mammendorf die Spieler in Aktion erlebte. „Wir hatten bisher noch nicht wirklich Gelegenheit, uns kennenzulernen, und beschnuppern uns gerade“, meinte Bayer während einer Spielpause. Die Lage der Mannschaft in der Abstiegsrunde sei ihm natürlich bekannt, so Bayer. „Gemeinsam werden wir alles versuchen, die Klasse zu halten.“ Demnächst wird noch ein Trainergespräch mit Cheftrainer Martin Buch und A-Jugendtrainer Roland Schmiedl stattfinden. Und selbst wenn es mit dem Klassenerhalt nicht klappen sollte, ist geplant, längerfristig zusammenzuarbeiten. (Dieter Metzler)