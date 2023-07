SC Olching: Holpriger Test-Endspurt mit Sieg und Niederlage

Von: Thomas Benedikt

Florian Obermeier traf für den SC Olching. © FuPa

Mit einem 2:1 (0:0)-Sieg beim SV Günding hat der SC Olching am Samstagnachmittag seine Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Landesliga-Saison beendet.

Olching – Die Begegnung beim Kreisligisten aus dem Landkreis Dachau brauchte allerdings eine Weile, um richtig in Schwung zu kommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen war es der Außenseiter Günding, der zuerst erfolgreich war. Benedikt Kronschnabl besorgte in der 58. Minute die 1:0-Führung. Doch die hielt keine zehn Minuten. Bereits in der 66. Minute gelang Gottfried Agbavon der Ausgleich. Kapitän Florian Obermeier sorgte schließlich zehn Minuten vor dem Ende für das entscheidende 2:1 für die Amperstädter.

Die waren bereits am Abend zuvor im Einsatz gewesen – mit dem genau umgekehrten Ergebnis wie gegen Günding. Beim Landesligisten TuS Geretsried unterlag die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn mit 1:2 (0:1). Geretsrieds Top-Torjäger Srdan Ivkovic markierte die beiden Treffer für die Gastgeber (9. und 72. Minute.) SCO-Neuzugang Ferenc Ambrus hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (51.). Allerdings mussten die Olchinger auch mit einem einseitigen Kräfteverhältnis klarkommen: Während die Gastgeber von ihren acht Reserve-Feldspielern umfänglich Gebrauch machten, musste der SCO mit vier Wechseln leben. (ben)