SC Olching: Trainerteam erscheint als Marienkäfer, Affe und Bär zum Faschingsdienstags-Training

Von: Paul Ruser

Bei diesem Anblick mussten mit Sicherheit nicht nur die Spieler des SC Olching schmunzeln. © SC Olching

Nach dem Sieg im ersten Pflichtspiel im Jahr 2022 wartete für die Spieler des SC Olching vor allem eine visuelle Belohnung - oder eher Belustigung - im Dienstags-Training.

Olching - Der SC Olching ist erfolgreich in die zweite Hälfte der Landesliga-Saison gestartet. Gegen den SV Mering, den Sascha Mölders zwischenzeitlich coachte, gab es einen 4:2-Heimsieg. Mithilfe von Dreierpacker Dominik Dierich sowie der starken Leistung von Keeper Michael Pfützner - der von den Fans noch vor dem Stürmer zum Spieler des Spiels gekürt wurde - konnte der Dreier eingetütet werden. Mit dem Sieg kletterten die Olchinger um drei Plätze auf den neunten Tabellenrang der Landesliga Südwest. Mit dem positiven Auftakt hat der SCO den Puffer auf die Abstiegs-Relegationsplätze auf drei Zähler ausgeweitet.

Am kommenden Samstag geht es für den SC weiter, wenn das Duell beim Mitabstiegskonkurrenten 1. FC Garmisch-Partenkirchen bevorsteht. Für die Gäste kann es von Vorteil sein, dass der 1. FC noch kein Pflichtspiel im neuen Jahr absolviert hat und somit „kalt“ in das Spiel gehen wird. Die Saller-Schützlinge bereiteten sich aber in einem fünftägigen Trainingslager in Kroatien auf die Fortsetzung der Saison vor.

All das bekümmerte die Olchinger in dieser Woche aber nicht, denn beim SC wird der Faschingsdienstag alljährlich zelebriert. Dass die Pandemie-Umstände sowie die aktuellen weltweiten Geschehnisse keine traditionell ausgiebe Feier zuließen, hielt das Trainerteam um Martin Buch beim gestrigen Training aber nicht davon ab, die Spieler anderweitig zu überraschen. Mit „Fußball und Fasching, gehören in Olching einfach zusammen“ und „Olching ist bekannt als Faschingshochburg“ verlautet der Landesligist in den sozialen Netzwerken die Wichtigkeit der fünften Jahreszeit für den Klub. Dem Titel wollten die Vereinsverantwortlichen auf alle Fälle gerecht werden, was ihnen auch gelang.

Während Chefcoach Martin Buch als Marienkäfer verkleidet war, verkörperte Alex Englisch - der Trainer der zweiten Elf - einen Affen. Teammanager Waldemar Pöllner, besser bekannt unter seinem Rufnamen ‚Woldo‘, erschien als Bär im Olchinger Amperstadion. Ob das Training so erfolgreicher gestaltet wurde? Fraglich. „Die Spieler waren sichtlich begeistert und hatten viel Spaß im Training“, lässt der SC Olching aber wissen. Und das ist im Amateur-Fußball auch am Wichtigsten. (Paul Ruser)