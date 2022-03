„Der Sieg war nicht unbedingt verdient“ - SC Olching gewinnt typisches 0:0-Spiel

Die in weiß spielenden Olchinger um Torschütze Dominik Dierich hatten gegen Garmisch-Partenkirchen in einer ausgeglichenen Partie am Ende die Nase vorn. © rabuser

Rund 100 Minuten sind es etwa per Bus von Garmisch-Partenkirchen nach Olching. „Wird eine lustige Rückfahrt“, kündigte Trainer Martin Buch an.

Olching – Was weniger an dem Kasten Bier lag, den er spendiert hatte. Die gute Laune hatte ihren Grund vor allem im 2:0 (0:0)-Erfolg beim FC Garmisch. Dazu getroffen hatten Dominik Dierich in der 69. und dann noch Benedikt Wiegert in der 82. Minute.

Zwingend angedeutet hatte es sich nicht, dass der Coach nach dem Schlusspfiff die Spendierhosen anzog. „Es war ein typisches Spiel für ein Unentschieden“, merkte Buch an. Zwei kampfstarke Mannschaften neutralisierten sich trotz allen Einsatzes gegenseitig, immer wieder kam es zu verbissen geführten Zweikämpfen. „Es war eine physisch für alle sehr herausfordernde Partie.“ Für die Gesamtwertung der 90 Minuten wandelte Buch eine unter den Fußballern beliebte Floskel um: „Der Sieg war nicht unbedingt verdient, aber er war auch nicht glücklich.“ Man habe die beiden Treffer halt zum richtigen Zeitpunkt erzielt.

SC Olching: Glück bei Elfmeterentscheidung

Denn der Olchinger Chefcoach sah seine Mannschaft als „auf dem Spielfeld sehr präsent“ an. Dass mit dem 2:0 von Garmisch ein Olchinger Ausrufezeichen ebenso in Richtung der gesamten Liga gesendet wurde, verneinte Buch temperamentvoll. Kein Wort darüber, dass man auf den siebten Tabellenplatz geklettert war. Eher schon zu entlocken war Buch die Formulierung vom gelungenen Start in die Frühjahrsrunde, der im zweiten Spiel den zweiten Sieg einbrachte. Konsequent blieb Buch nur bei seiner seit langem festgelegten Zielsetzung: „Der Klassenerhalt sollte mit 40 Punkten sicher sein.“ Dazu würden immerhin noch drei Siege fehlen. Auch sei das Tabellenbild noch schief.

Kein warnender Hinweis, um einer im Olchinger Umfeld bisweilen schnell entstehender Euphorie entgegenzuwirken. Vielmehr wollte Buch das als reinen Faktencheck verstanden wissen. Was dem Spielverlauf nach durchaus seinen realistischen Hintergrund hatte.

„Es war eng“, bemerkte Buch. Was zudem in zwei Situationen der Fall war, in denen die Garmischer Elfmeter hätten bekommen können. „Ich beschwere mich nicht, dass der Schiri nicht gepfiffen hat“ gab Buch indirekt zu, etwas Glück gehabt zu haben. Eher Können im Spiel war allerdings, als Keeper Michael Pfützner in einer Eins-gegen-Eins-Situation prächtig reagierte. Buch lobte. „Da hat er uns vor dem Ausgleich gerettet.“ Und die lustige Heimfahrt dazu. (Hans Kürzl)