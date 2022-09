SC Olching verpasst Sensation gegen Sonthofen - „Ich habe Leidenschaft gesehen“

SCO gibt Partie in einer Viertelstunde ab

Lange roch es nach einer Sensation. Der SC Olching bot Spitzenreiter Sonthofen eine gute Stunde die Stirn, führte bis zur 64. Minute gar mit 1:0.

Olching – Doch am Ende ging die Mannschaft von Trainer Martin Buch leer aus. Die Gäste drehten die Partie und gewannen noch mit 3:1. Buch konnte der Partie trotz des fehlenden Ertrags Gutes abgewinnen. „Mit dem Spiel an sich bin ich zufrieden.“

Sein Team hatte lange Zeit allen Anlass dazu geboten – insbesondere in der ersten Halbzeit. „Ich habe Leidenschaft gesehen, ich habe Einsatz gesehen“, sagt der SCO-Trainer. Die Gastgeber gingen verbissen in die Zweikämpfe. Gewonnene Duelle wurden von der SCO-Bank beinahe so frenetisch bejubelt wie ein Treffer. Nur einmal kamen die Gäste gefährlich vors Tor von SCO-Keeper Michael Loroff: Aber FCS-Stürmer Gregor Mürkl rutschte der Ball beim Volley über den Schlappen.

Besser machten es die Olchinger. Zwar erspielten sie sich im ersten Durchgang nur eine Chance – die war aber drin. Florian Obermeier versuchte nahe der Strafraumgrenze abzuziehen, wurde jedoch unsanft zu Fall gebracht.

Als alle noch protestierten und Elfmeter forderten, reagierte Sebastian Heiß am schnellsten und verwandelte zum 1:0 (27.). Und kurz nach Wiederanpfiff hätten die Gastgeber mit ihrer zweiten Chance beinahe noch einen draufgesetzt. Der eingewechselte Luka Batarillo-Cerdic hatte einem Sonthofener in deren Sechzehner den Ball abgeluchst, doch in seinen Abschluss warf sich noch ein Verteidiger für den bereits geschlagenen FCS-Keeper.

Diese Aktion war der Weckruf für die Gäste, die sich von da an im Dauer-Angriff befanden. Eine Weile hielt Olching dem stand. Doch dann ging es ganz schnell: Kevin Haug (64.), Andreas Hindelang (77.) und Markus Notz (79.) brauchten gerade einmal eine Viertelstunde, um die Partie noch zu Gunsten des Tabellenführers zu drehen.

„Alle Gegentreffer sind zu einfach gefallen“, moniert Trainer Martin Buch. Warum das Spiel plötzlich eine solche Wende nahm, kann auch der Olching-Trainer nicht richtig erklären. „Wir waren nicht mehr so griffig“, versucht er es zunächst. „Vielleicht haben wir nach dem Ausgleich auch Angst bekommen, das Spiel zu verlieren.“ Diese Angst wurde bittere Realität. (Thomas Benedikt)