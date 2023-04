SC Olching trifft nach 0:8-Debakel auf bärenstarke Haching-Reserve

Von: Thomas Benedikt

Wieder aufrappeln ist angesagt beim SC Olching (in Blau, hier Luka Batarillo-Cerdic gegen Gilching). Nach der Klatsche in Sonthofen wartet aber bereits der nächste dicke Brocken auf die Amperstädter. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Olchings Co-Trainer Andreas Zorn hat direkt nach der 0:8-Niederlage in Sonthofen die Marschroute für die kommenden Tage vorgegeben.

Olching – „Wir müssen das abhaken und schnell wieder aufstehen.“ Ob das geklappt hat, können die Amperstädter bereits am heutigen Donnerstag unter Beweis stellen. Denn dann gastiert die Mannschaft der Stunde, die SpVgg Unterhaching II, im Olchinger Amperstadion. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Die Reserve des Regionalligisten, die ohne Wertung in der Landesliga antritt, hat in den Partien des Jahres 2023 einen Kantersieg nach dem anderen gefeiert: 7:0 gegen Jetzendorf und Illertissen II, 4:0 gegen Hollenbach und Kempten, 6:2 gegen Memmingen II sowie 6:1 gegen Ehekirchen. Einzig dem FC Sonthofen unterlag die Spielvereinigung deutlich mit 2:6.

Der FCS ist auch das einzige Team der Liga, das in der Tabelle über den Hachingern stehen würde, wenn man deren Begegnungen gewertet hätte. Allerdings sind auch viele Mannschaften nicht mit ihrer Bestbesetzung zu den bedeutungslosen Spielen gegen die SpVgg-Reserve angetreten – so auch die Olchinger bei ihrer 1:5-Niederlage im Hinspiel.

Ob die Begegnung am Donnerstag vorerst das letzte Duell der Amperstädter mit Hachings zweiter Garde bleibt, steht noch nicht fest. Denn, ob und in welcher Liga die SpVgg in der kommenden Saison starten wird, ist noch unklar. Landesliga-Spielleiter Stefan Schneider lag wenige Tage vor der Partie noch kein Eingliederungsantrag aus Unterhaching vor. Die Frist dafür endet am 15. Mai. Entscheiden würde darüber dann der Verbandsvorstand. (ben)