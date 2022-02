SC Olching: Erstes Testspiel-Wochenende und Corona-Schock

Martin Buch ist mit dem SC Olching erfolgreich in die Vorbereitung gestartet.

Vier Fälle beim Landesligisten

Von Hans Kürzl schließen

Der SC Olching hat seine ersten beiden Testspiele absolviert. Auf einen Sieg gegen Waldeck Obermenzing folgte ein Remis gegen den ASV Dachau.

Olching - Der SC Olching als ranghöchster Fußballverein des Landkreises hat seine ersten beiden Testspiele dieses Jahres hinter sich gebracht. Den Auftakt bildete ein 4:0 (1:0)-Erfolg beim aufstiegsambitionierten Münchner Kreisligisten SV Waldeck Obermenzing. Dabei erzielten Dominik Dierich, Sebastian Heiß, Filip Vnuk und Benedikt Wiegert die Tore. Sebastian Heiß war ebenfalls beim 2:2 (1:2) gegen den Nord-Bezirksligisten ASV Dachau erfolgreich, außerdem traf Luka Batarilo-Cerdic.

Trainer Martin Buch will die Testphase vor dem Landesligastart am 26. Februar dazu nutzen, neue Spielsysteme einzustudieren. „Damit wollen wir flexibler werden“, so der Olchinger Coach. Dies gelte sowohl für die taktische Ausrichtung auf verschiedene Gegner als auch situationsangepasst innerhalb einer Partie. Heute Abend testet der SC Olching ein weiteres Mal beim Süd-Bezirksligisten SV Aubing.

Bekannt wurde noch, dass der SC Olching von vier positiven Corona-Fällen betroffen war. Es seien aber alle notwendigen Maßnahmen sofort eingeleitet worden, hieß es vonseiten des Vereins. (Hans Kürzl)