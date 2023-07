Transferkarussell kommt in Schwung – Landesligist SC Olching im Umbruch

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Neu beim SCO sind (v.l.) Co-Trainer Felix Mayer, Leon Renn, Florian Hofmann,Mojeeb Sadat, Leon Heinzlmair, Finn Burtscheidt und Coach Andreas Zorn. Foto: SC Olching © SC Olching

Die Mannschaft des SC Olching erhält einmal mehr ein neues Gesicht. Nicht nur an der Seitenlinie hat sich mit dem zum Chef beförderten Andreas Zorn und seinem Co-Trainer Felix Mayer etwas getan.

Olching – Auch der Kader der Amperstädter wird einem nicht ganz freiwilligen Umbau unterzogen. Mit Cengiz Basaran, Filip Vnuk, Benedikt Wiegert und Ruben Milla Nava hat es gleich vier junge Spieler zu Bayernliga-Vereinen gezogen.

Dazu haben die Routiniers Dominik Dierich und Sebastian Heiß den Verein verlassen. Jetzt haben die Olchinger für Ersatz gesorgt.

Zu den bereits bekannten Neuzugängen Kevin Roth (VSST Günzlhofen) und Florian Hofmann (SC Gröbenzell) gesellen sich fünf weitere. Beim SC Unterpfaffenhofen und dem SC Fürstenfeldbruck sind die Amperstädter jeweils zwei Mal fündig geworden. Vom Bezirksliga-Absteiger aus Germering kommen die beiden Mittelfeldspieler Jakob Zißelsberger und Leon Heinzlmair. Beide gehörten in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal des SCU.

Ebenfalls gesetzt waren Finn Burtscheidt und Ferenc Ambrus beim SC Fürstenfeldbruck. Ambrus ist trotz seiner erst 23 Jahre fast schon ein SCF-Urgestein – als Spieler und seit rund fünf Jahren nun auch schon als Jugendtrainer. Der 21-jährige Burtscheidt war erst zur Winterpause vom TSV Schwabmünchen in die Kreisstadt gewechselt. Bei den Schwaben war er zuvor vor allem in der Kreisliga zum Einsatz gekommen, aber auch seine ersten Bayernliga-Minuten sammelte er schon. Neuzugang Nummer fünf ist der 18-jährige Mojeeb Sadat. Zuletzt spielte er im August 2022 beim TSV Gilching II. Zusätzlich rück Leon Renn von der zweiten Mannschaft der Olchinger ins erste Glied auf.

Derweil müssen die Amperstädter aber auch weitere Abgänge verkraften. Der in der abgelaufenen Spielzeit von Verletzungen geplagte Lukas Frickenstein kehrt zu seinem Heimatverein SV Inning zurück. Der ebenfalls langzeitverletzte Luis Hoti verlässt den SCO mit noch ungewissem Ziel – ebenso wie Nedim Halilovic. Und auch Luca de Caro – er spielte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft – hat mit dem TSV Neuried einen neuen Club gefunden. Dazu schließt sich der 19-jährige Michael Angermaier – er kickte bislang nur im zweiten SCO-Team – dem Nachbarn TSV Geiselbullach an. Für die zweite Garde der Amperstädter war auch Christian Sagerer aktiv. Nach sechs Jahren bei den Amperstädtern kehrt er zu seinem Heimatverein SC Malching zurück. (Thomas Benedikt)