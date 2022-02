SC Olching: Drei Neue für Landesliga-Abstiegskampf - Testspiel gegen Regionalligist FC Pipinsried

Teilen

Olchings Trainer Martin Buch kann für den anstehenden Landesliga-Abstiegskampf mit drei neuen Spielern planen. © Peter Weber

Mithilfe der drei neuen Spieler Taophik Medjessiribi, Arman Shahidi Asl und Maximilian Bergmann soll der Verbleib in der Landesliga bewerkstelligt werden.

Olching – Der SC Olching hat die Winterpause genutzt, um drei Neuzugänge zu verpflichten. Vor allem der bisher beim Kreisligisten Allach 09 spielende Taophik Medjessiribi soll in den Landesligakader eingebaut werden. Medjessiribi nutzte einen privaten Wohnortwechsel für einen sportlichen Wechsel von Allach 09 zum SCO.

Als Perspektivspieler ergänzen Arman Shahidi Asl (vom FC Emmering) und Maximilian Bergmann (vom SC Fürstenfeldbruck) den Kader. Letzterer war den Olchingern ausgerechnet bei deren 1:4-Pokalpleite im Herbst beim SCF aufgefallen. Sie alle haben eine sehr kraftintensive Woche mit viel Training und zwei Testspielen hinter sich. „Alle sind platt. Aber das ist in dieser Phase normal. Ich bin zufrieden“, beschreibt Coach Martin Buch den Stand der Dinge.

SC Olching: Trainer Buch zieht Positives aus den ersten beiden Testspielen - Probe gegen den Regionalligisten FC Pipinsried steht bevor

Beim 4:1 (4:0) in Aubing hatten zweimal Benedikt Wiegert sowie Dominik Dierich und Sebastian Heiß getroffen. Gestern folgte eine 0:1 (0:0)-Niederlage beim Süd-Bezirksligisten FC Hertha München, die aber laut Buch nichts am positiven Eindruck ändere, den das Team insgesamt mache. Der entscheidende Treffer fiel kurz vor Schluss.

Am Dienstag testet der SC Olching gegen Regionalligist FC Pipinsried. Am 20. Februar folgt die Generalprobe beim FC Schwabing. Der Re-Start in die Landesliga Südwest soll am 26. Februar (14 Uhr) zu Hause gegen den SV Mering erfolgen. (Hans Kürzl)