„Attacke“ - Martin Buch ruft Abstiegskampf beim SC Olching aus

Sebastian Heiß soll den SCO in der Rückrunde zum Klassenerhalt schießen. © Hans Kürzl

Nach guten Leistungen in der Vorbereitung startet der SC Olching am Wochenende mit dem Heimspiel gegen Mering in die verbleibende Saison.

Olching – Was sich das Team für diese Spielzeit vorgenommen hat und wie sich der Verein in Zukunft aufstellen will, erklärt Trainer Martin Buch im Interview.

Die Generalprobe ist mit einem 4:2 gegen Schwabing gelungen. Jetzt sollte man doch jeden Aberglauben und Zweifel beiseite schieben können?

Für Aberglaube habe ich im Allgemeinen nicht viel übrig. Ich finde, dass meine Jungs in diesem Spiel ihre Sache insgesamt ganz gut gemacht haben. Klar gibt es noch Luft nach oben, denn ich erwarte mir auch bei einem Stand von 4:1 eine glasklare Linie. Wir haben zu Beginn einige Chancen nicht verwertet und in der zweiten Halbzeit dann nicht mit letzter Konsequenz verteidigt. Daran wollen wir weiter arbeiten.

Wie ist die Vorbereitung insgesamt gelaufen?

Mit der Vorbereitung bin ich in der Summe sehr zufrieden. Corona hat zwar die Dinge einige Male verkompliziert, aber als Team haben wir auch diese Herausforderung angenommen. So sind nicht alle Corona-Erkrankten wieder komplett fit. Zusätzlich hat uns das Verletzungspech in den beiden letzten Wochen eingeholt. Dass die Mannschaft aber auf jeden Fall eine tolle Moral hat, zeigt die hohe Trainingsbeteiligung.

„Die Neuzugänge machen alle einen sehr willigen Eindruck.“

Wie hat die Mannschaft mitgezogen – auch bei den taktischen Variationen, die man einstudiert hat?

Gut und sehr professionell.

Ein paar Worte zu den Neuzugängen, die für den Landesligakader vorgesehen sind...

Die Neuzugänge machen alle einen sehr willigen Eindruck. Ob es am Ende auch für den Kader reicht, liegt natürlich an den individuellen Leistungen in den nächsten Wochen.

Martin Buch gibt Anweisungen. © Hans Kürzl

In fast jedem Spiel hat Sebastian Heiß getroffen. Ist er eine neue Alternative für mehr Torgefahr?

Inwiefern neu? Heiß ist bereits seit Anfang der Saison bei uns. Er hatte leider zu Beginn mit kleineren Rückschlägen zu kämpfen, ist aber jetzt glücklicherweise fit und verletzungsfrei. Ich glaube ohnehin, dass unsere Systemvariationen allen helfen werden. Alleine auf Heiß zu schauen wäre aber nicht fair. Auch Dominik Dierich oder Martin Held arbeiten enorm für die Mannschaft.

„Natürlich wäre es toll, wenn die Zweite höher wäre und unser Ziel ist es natürlich mittelfristig, mit der Zweiten und dem Jugendbereich aufzuschließen.“

Ist der SV Mering Maßstab, wie der Rest der Saison laufen kann?

Nein, von einem Spiel auf eine ganze Rückrunde zu schließen wäre meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Aber natürlich sind wir, also die Jungs und ich, heiß drauf, dass es endlich weitergeht.

Martin Buch stimmt seine Mannschaft auf die Rückrunde ein. © Hans Kürzl

Inwieweit werden die Pandemie und die teils kuriosen Regelungen des Verbandes die laufende Saison beeinflussen?

Die Regelungen sind klar, wenn auch nicht immer sofort nachvollziehbar. Wir müssen diese natürlich akzeptieren, egal, ob wir sie für sinnvoll halten. Amateursport ohne Fans ist für viele frustrierend. Gerade diejenigen, die jahrelang für die Vereine die Knochen hingehalten haben oder ehrenamtlich tätig waren und nun nicht am Spielfeldrand mitfiebern dürfen, trifft es in diesem Zusammenhang besonders hart. Wenn man in der Gastro ohne Maske drinnen zusammensitzen darf, dann ist es wenig verständlich, dass wir an der frischen Luft mit Maske und Abstand und getestet zu jedem Spiel fahren.

Unabhängig vom Abschneiden des Landesligateams – ist ein Dreiklassen-Unterschied zur zweiten Mannschaft zeitgemäß?

Naja, wir sind leider nicht bei „Wünsch-dir-was“. Da es mehrere Vereine auch in Regional- oder Bayernliga gibt, bei denen es ähnlich zugeht, muss es wohl zeitgemäß sein. Natürlich wäre es toll, wenn die Zweite höher wäre und unser Ziel ist es natürlich mittelfristig, mit der Zweiten und dem Jugendbereich aufzuschließen.

„Klassenerhalt, sich in der Klasse etablieren und dann erst schauen wir weiter.“

Wie wollen Sie dann einen Jugend- oder Perspektivspieler an das Landesliga-Team heranführen?

Wir sind aktiv auf die Spieler der U19 zugegangen und haben ihnen vorgestellt, was unsere Pläne mit ihnen sind. Aber auch deren Pläne waren für uns interessant. In diesem Gespräch auf Augenhöhe, welches nebenbei ein toller Erfolg für die Beteiligten war, konnten wir alle etwas mitnehmen. Schon alleine dieser Austausch zeigt doch, dass der SCO sich Gedanken um die Zukunft macht. Wir dürfen uns trotzdem nichts vormachen: wir sind darauf angewiesen, immer wieder Qualität aus dem Umkreis zu holen, bis die eigene Jugendarbeit Früchte trägt. Das gilt sowohl für die erste wie die zweite Mannschaft.

Wo soll es für den SC Olching hingehen? Braver, solider Landesligist oder haben Sie Bock auf die Bayernliga?

Diese Frage wurde schon öfter gestellt, ist aber in unserer jetzigen Situation im Abstiegskampf völlig fehl am Platz. Bock haben wir natürlich, aber wir gehen einen Schritt nach dem anderen und lassen uns nicht zu voreiligen Illusionen hinreißen. Das heißt für uns: Klassenerhalt, sich in der Klasse etablieren und dann erst schauen wir weiter. Es wäre unseriös, knapp über dem Strich zu stehen und über die Bayernliga zu sprechen. Ich hoffe, wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das muss der Klassenerhalt des SC Olching sein. Wir wollen kompromisslos und so schnell wie möglich da unten raus. Das funktioniert nur mit Leidenschaft, Einsatz sowie Hingabe für den Sport und Cleverness auf dem Platz und nicht, indem man mit einem Auge schon in die Bayernliga schielt. Wenn wir das nicht schaffen, brauchen wir doch gar nicht von oben sprechen. Besinnen wir uns also bitte alle auf das Wesentliche und freuen uns auf die restliche Saison. Attacke!

Das Interview führte Hans Kürzl.