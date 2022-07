Maximilian Knobling hört nach über 25 Jahren auf: Verpasster Traum und die Oma als größter Fan

Ein sicherer Rückhalt war Maximilian Knobling unter anderem beim SC Fürstenfeldbruck, SC Maisach, SC Oberweikertshofen und zuletzt in der Landesliga beim SC Olching. Foto: Dieter Metzler © Dieter Metzler

„Meine Oma ist mein größter Fan“, sagt Maximilian Knobling, zuletzt Torhüter beim SC Olching. „Sie hat alle Zeitungsberichte gesammelt.“

Fürstenfeldbruck – Doch der heutige SCO-Spielbericht wird nicht den Weg in die Sammlung von Knoblings Oma finden. Nach über 25 Jahren hat der 2,03 Meter große Keeper seine Karriere beendet. „Meine Oma bedauert am meisten, dass ich montags nicht mehr in der Zeitung stehe“, erzählt der Torwart im Fußball-Ruhestand.

Seine ersten fußballerischen Schritte machte Knobling beim ASV Biburg, wohin ihn sein damals bester Spezl mitgeschleppt hatte. Allerdings nicht im Tor. Bevor sein Talent entdeckt wurde, stand der Achtjährige erst einmal als Verteidiger seinen Mann in der E-Jugend.

Maximilian Knobling: Wechsel zum TSV 1860 in der B-Jugend

Doch dort hielt es Knobling nicht lange. Gemeinsam mit seinem Biburger Coach Siegmund Hodyra wechselte er erst nach Bruck zum SCF, dann für drei Jahre nach Emmering. Dort durfte er schon als 14-Jähriger mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Über den damaligen Trainer des FCE, Ex-Profi Heinz Tochtermann, entstanden Kontakte zu Bayern München und zu den Münchner Löwen. Die weckten im Kopf des jungen Knobling den Traum vom Fußballprofi.

Doch sein Lieblingsverein, der FCB, ließ nach dem Probetraining unter Hermann Hummels – der Vater von Weltmeister und Dortmund-Verteidiger Mats Hummels – nichts mehr von sich hören. Erfolgreicher verlief die Vorstellung bei den Löwen. Sie nahmen Knobling und dort fühlte sich der junge Brucker wohl. „Es ging alles viel familiärer zu.“

An die zwei Jahre in der B-Jugend des TSV 1860 erinnert sich Knobling gerne zurück. „Es war eine geile Zeit.“ Es sei zwar sehr stressig gewesen, täglich nach der Schule aufs Trainingsgelände an der Grünwalder Straße zu fahren. „Aber es war irgendwie auch toll, getrieben von dem Gedanken, Profi zu werden“, sagt Knobling. Doch der Traum platzte. Der damals 17-Jährige hatte lange daran zu knabbern, dass ihn die Löwen nicht für die A-Jugend übernahmen. „Die Erkenntnis, du bist doch nicht gut genug, um Profi zu werden, hat mich tief getroffen.“

Maximilian Knobling: Freundin musste lange zurück schrecken

Auch wenn es nichts wurde mit den Profi-Träumen, die Fußball-Karriere von Maximilian Knobling ging weiter. Giuseppe Teseo, ehemaliger Jugendtrainer bei den Löwen, holte den Keeper zum SC Fürstenfeldbruck. Aus Altersgründen spielte Knobling zunächst noch zwei Jahre im U19-Team, bevor er sein erstes Herrenjahr in der zweiten Mannschaft des SCF in der Bezirksoberliga bestritt.

In den folgenden Jahren wurde Knobling ein begehrter Keeper bei den Vereinen im Landkreis. So wurde er für viereinhalb Jahre beim Bezirksligisten in Maisach zum großen Rückhalt, stand in Olching, beim SCF und Oberweikertshofen zwischen den Pfosten und beendete seine Laufbahn mit 35 Jahren in der abgelaufenen Saison beim SC Olching in der Landesliga.

„Ich habe lange überlegt“, meint Knobling. „Nach über 25 Jahren, in denen der Fußball stets an erster Stelle stand, wollte ich nicht mehr so gebunden sein“, sagt der beruflich als IT-Leiter in einem Biotechnologie-Unternehmen in Planegg arbeitende Knobling. Zudem wolle er mehr Zeit für seine Freundin Carina und die zweijährige Tochter haben. „In den vergangenen 15 Jahren hatte Carina vieles wegen meiner Leidenschaft zum Fußball ertragen müssen, mich aber immer zu 1000 Prozent unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Knobling. Ganz ohne Sport kommt er aber auch jetzt nicht aus. Tennis bei den TF Fürstenfeldbruck im Sommer und Skifahren im Winter gehören zu seinen Hobbys. (Dieter Metzler)