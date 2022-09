SC Olching muss trotz vieler Ausfälle spielen – „Das Fairplay wird immer weniger“

Hat zurzeit wenig Grund zur Freude: Olchings Trainer Martin Buch. © SCO

Der Monat September war einer zum Vergessen für den SC Olching. In den vier Partien gelang den Amperstädtern kein Sieg (ein Unentschieden, drei Niederlagen).

Olching – Negativer Höhepunkt war die desaströse 1:5-Heimschlappe vor Wochenfrist gegen die SpVgg Unterhaching II. Glück im Unglück: Da die Hachinger Youngsters außer Konkurrenz in der Landesliga mitspielen, findet das Ergebnis keine Berücksichtigung in der Tabelle. Dennoch kündigte SCO-Trainer Martin Buch eine schonungslose Aufarbeitung an.

Doch die Woche war bescheiden, wie Buch rückblickend urteilte. Die Aufarbeitung fand nur begrenzt statt. Zu viele krankheitsbedingte Ausfälle hatte der 40-Jährige zu verzeichnen. So wird sich die Mannschaft im Duell mit dem Tabellennachbarn FC Memmingen II am Samstag, 15 Uhr, gewissermaßen von selbst aufstellen. Am Freitagnachmittag standen Buch gerade 13 einsatzbereite Spieler zur Verfügung. Einen Antrag auf Spielverlegung lehnten die Memminger ab. „Das Fair Play wird immer weniger“, meinte Buch knapp.

Während Buch sein Team derzeit nicht so recht einschätzen kann, zeigt die Formkurve der Allgäuer nach oben. Zuletzt blieb die Mannschaft von Trainer Besim Miroci zweimal sogar ohne Gegentor (4:0 gegen Jetztendorf, 1:0 gegen Schwabmünchen) und kletterte auf den 12. Tabellenplatz. Einen Platz und einen Zähler besser steht (noch) der SC Olching da. Vor der 1:5-Heimpleite gegen Haching setzte es zwei weitere Niederlagen auf heimischem Geläuf (1:2 gegen Durach, 1:3 gegen Sonthofen) sowie ein 2:2-Unentschieden in Gilching.

Aus der personellen Schieflage „müssen wir das Beste machen.“ Buch setzt auf die Tugenden Einsatz und Leidenschaft. Zwischen den Olchinger Pfosten wird erstmals in einem Ligaspiel das 18 Jahre alte Torwarttalent Maximilian Hoffmann stehen. (ds)