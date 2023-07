SC Olching: Neuzugänge retten Remis – „Klitzekleiner Schritt vorwärts“

Von: Thomas Benedikt

Einen 0:2-Rückstand hat der SC Olching im Testspiel gegen den FC Unterföhring am Ende noch in ein Remis verwandelt.

Olching – Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn trotzte dem Landesligisten aus der Süd-Ost-Staffel am Dienstagabend ein 2:2 (0:1) ab. Bis zum ersten Treffer des Tages mussten die Zuschauer fast eine ganze Halbzeit lang warten. Erst in der 44. Minute markierte Jerome Faye per Elfmeter die Gästeführung (44.). Nach Wiederanpfiff erhöhte dann Emre Gümüs auf 2:0 (56.). Doch die Amperstädter können sich auf ihre Neuzugänge verlassen.

Ferenc Ambrus (60.) und Florian Hofmann (74.) sorgten für den versöhnlichen Endstand. Zorn zieht ein gemischtes Fazit: „Die zweite Halbzeit war gut. Im ersten Durchgang haben wir einiges vermissen lassen.“ Mit der grundsätzlichen Entwicklung seines Teams sei er jedoch zufrieden. „Es war wieder ein klitzekleiner Schritt vorwärts.“ Für zusätzliche Stabilität in der Abwehr soll ein weiterer Neuzugang sorgen. Louis Frank, früher schon in Emmering und Fürstenfeldbruck aktiv, kehrt von seinem beruflichen Abstecher nach Hessen zurück in den Landkreis Fürstenfeldbruck. (ben)