„Vorne hat es noch nicht so geklappt“ - SC Olching nur Remis gegen ASV Dachau

Olchings Dominik Dierich (2.v.l.) legte den Olchinger Treffer von Filip Vnuk zum 1:0 auf. © Peter Weber

Der SC Olching hat im Testspiel gegen den ASV Dachau einen Sieg verpasst. Trainer Martin Buch war trotzdem nicht unzufrieden mit seinem Team.

Olching – Zwei „Geschenke“ der jeweiligen Torhüter führten letztlich doch noch zu Toren in diesem Testspiel, das insgesamt mit herausgespielten Torchancen geizte. So staubte Filip Vnuk mit dem Halbzeitpfiff zum 1:0 für Olching ab, als nach einem Distanzschuss von Dominik Dierich der Dachauer Torwart Korbinian Dietrich den Ball nicht festhalten konnte und Vnuk zur Stelle war.

Beim 1:1-Ausgleich durch Yazid Ouro-Akpo Adjai patzte auch Olchings Schlussmann Michael Pfützner. Olchings Coach Martin Buch äußerte sich vor allem über die ersten 45 Minuten zufrieden mit der Leistung seiner Elf. „Das Tempo hat gepasst“, so Buch, „die Spieler haben sich an die Vorgaben gehalten, von hinten heraus über das Mittelfeld die Bälle zu spielen. Nur vorne hat es noch nicht so geklappt. Aber das ist ganz normal in dieser Phase der Vorbereitung. Ich freue mich, wenn die letzten Urlauber zurückkommen und die Mannschaft endlich die letzten zwei Wochen vor dem Saisonstart komplett auf dem Trainingsplatz steht.“ (dm)