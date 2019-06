SC Olching präsentiert Neuzugänge Nummer neun und zehn

Vor erstem Test mit zehn Neuen

von Hans Kürzl schließen

Weiter eifrig auf dem Transfermarkt unterwegs ist der SC Olching. Der Landesligist gab die Verpflichtung von zwei weiteren Spielern bekannt.

Olching – Mit dem 21-jährigen Lukas Hornung vom TSV Oberalting wurde ein talentierter Stürmer verpflichtet. Dort zeigte er sich nicht nur mit acht Toren sehr angriffsstark, er sicherte dem TSV zuletzt auch mit seinem Treffer in der Relegation gegen den SC Weßling den Ligaerhalt. Ein wenig Landesligaluft hatte Hornung bereits vor drei Jahren beim TSV Gilching mit drei Einsätzen geschnuppert.

So hoch kickte Rückkehrer Andi Gries noch nicht, aber mit 34 Jahren zählt er zu den erfahrenen Kräften. Vor drei Jahren zählte Gries mit zum Aufstiegskader des SC Olching, den er dann Richtung Gräfelfing verließ. Dort war er in den vergangenen Jahren zweimal knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert. Zuletzt hatte Mittelfeldspieler Gries beim TSV Gräfelfing auch das Amt des Co-Trainers unter dem dortigen Chefcoach Bernd Gegenfurtner übernommen.

Alle Neuzugänge erstmals testen kann Olchings neuer Landesligatrainer Simon Kaltenbach am 19. Juni, 19 Uhr, gegen Eintracht Karlsfeld, dem Neunten Vorsaison der Landesliga Südost. Der Saisonstart des einzig verbliebenen Landesligisten im Landkreis erfolgt bereits am 13. oder 14. Juli.