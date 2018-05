SC Olching: Punktspiel-Ende mit Pokaltraum

SCO hofft auf Hauptrunde

von Hans Kürzl schließen

Olching – Gut, dass es den Totopokal gibt. So bekommt der für die Liga unwichtige letzte Saisonkick des SC Olching am Samstag, 14 Uhr, in Mering doch eine sportliche Bedeutung.

Mit einem Sieg könnte Olching in der Tabelle am spielfreien SV Egg auf Platz zwölf ziehen. Das würde die Teilnahme an den Qualifikationsrunden im Totopokal bedeuten. Werden dort zwei Hürden übersprungen, winken in Bayerns Hauptrunde prominente Dritt- oder Regionalligisten. „Für meine Mannschaft wäre das der Lohn für alle Mühen in dieser Saison“, sagt Trainer Dario Casola. So würde sich auch der Kreis zum Vorjahr schließen. Damals nahm Olching die erste Pokalhürde, ehe der Traum vom großen Gegner platzte. Doch der kommt demnächst ohnehin, wenn Augsburgs Bundesligisten im Juni ein Testspiel im Amperstadion absolvieren.