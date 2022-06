„Die Zeit ist reif, zu spielen“: SC Olching holt Bayernliga-Torwart Michael Loroff

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Wechselt vom FC Deisenhofen zum SC Olching: Torwart Michael Loroff. © FuPa/Rein Lillemann

Der SC Olching hat einen neuen Torwart. Michael Loroff kommt vom FC Deisenhofen. Der 21-Jährige prangert die Zustände in der Torwartausbildung an.

Olching - Bereits im vergangenen Sommer leiteten die Verantwortlichen um Trainer Martin Buch einen Umbruch beim SC Olching ein. Doch besonders in diesem Jahr bekommt die Mannschaft ein ganz neues Gesicht. Nach dem großen Aderlass hat der Verein zahlreiche Neuzugänge verkündet. Einer davon: Michael Loroff (21), der in Zukunft das Tor des Südwest-Landesligisten hüten wird.

Der Keeper wurde in den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) beim TSV 1860 München und FC Augsburg ausgebildet. Seit 2018 spielte er für den Bayernligisten FC Deisenhofen, bei dem er in der vergangenen Saison hinter Stammkeeper Enrico Caruso auf sieben Ligaspiele kam. Der 21-Jährige ist zudem als Individual- und Jugendtrainer aktiv. Im Interview spricht er über seinen Wechsel zum SC Olching, seine Erfahrungen in den NLZs und Probleme in der Ausbildung von Torhütern.

Nach vier Jahren beim FC Deisenhofen wechselst du zum SC Olching. Warum hast du dich für den SCO entschieden?

Die Zeit ist reif, zu spielen. Als junger Torspieler muss man Spielzeit bekommen, um sich zu entwickeln. Der SCO ist ein sehr familiärer Verein, was das ausschlaggebende Argument war, weshalb ich mich für den Wechsel entschieden habe. Ich wurde im ersten Training sofort super aufgenommen. Zudem ist auch das Niveau und die Spannung im Training sehr hoch gewesen, was mir auch wichtig war.

Welche Rolle hat Trainer Martin Buch dabei gespielt?

Martin ist ein lautstarker Coach, der eine klare Idee hat, wie er Fußball spielen will. Ich persönlich sehe mich recht ähnlich wie Martin in der Art und Weise wie ich meine Jugendmannschaft trainiere. Ich hoffe, dass ich einiges von ihm lernen kann.

Michael Loroff: Ziele mit dem SC Olching? „Ich will jedes Spiel gewinnen“

In der vergangenen Spielzeit ist der SC Olching knapp dem Abstieg entronnen. Welche Ziele habt ihr für dieses Jahr?

Bis jetzt wurde noch kein klares Ziel definiert. Nach dem Umbruch ist das Recht schwer und ich denke, viele wären mit einem Mittelfeldplatz zufrieden. Allerdings will ich immer jedes Spiel gewinnen.

Du hast in der Jugend für den TSV 1860 München und den FC Augsburg gespielt. Wie bewertest du deine Zeit in den Profi-Nachwuchsleistungszentren?

Das ist eine gute Frage. In den NLZs hab ich eine gute Ausbildung genossen. Es gab Höhen und Tiefen. Ich denke, dass ich viel lernen konnte, sowohl auf als auch neben dem Platz und ich würde jeden einzelnen Schritt genau so wieder machen.

SC Olching: Neu-Keeper Loroff überzeugt - „Die Torwartausbildung ist elementar für den sportlichen Erfolg“

Nicht nur im professionellen Fußball, auch im Amateurbereich fehlen gut ausgebildete Torhüter. Experten wie Harry Huber, Torwarttrainer beim TSV 1860, prangern die Zustände in den deutschen Fußballvereinen an. Wie hast du das Thema in deiner Karriere bislang erlebt?

Da hat Harry Huber zu 100 Prozent recht. Es gibt in zu vielen Vereinen kein Torwarttraining. In den NLZs wird dafür viel getan, jedoch in den unteren Ligen kaum. Viele Vereine verstehen nicht, dass die Torwartausbildung elementar für den sportlichen Erfolg der Mannschaft ist. Ich persönlich hatte super Torwarttrainer. Angefangen hat alles mit meinem Vater, der ab der U9 regelmäßig mit mir auf den Platz gegangen ist. Danach kam die Ausbildung in den NLZs. Jeder Torwarttrainer hatte eine eigene Art zu trainieren und ich bin froh, dass ich jede einzelne Einheit hatte. Ich konnte viel von allen Trainern lernen und versuche das den Jungs und Mädchen, die bei mir im Individualtraining und auch in der Mannschaft trainieren, weiterzugeben.

Was sollten die Vereine in der Ausbildung von Torspielern besser machen?

Nicht auf die Größe schauen. Im deutschen Fußball wird darauf viel zu sehr geachtet. Groß, klein, dick oder dünn zählt in meinen Augen nicht. Für mich ist wichtig, ob der Torspieler gut oder schlecht ist. Zudem ist wichtig, dass die Torspieler eine gute Technik haben, gut am Fuß sind, das Spiel verstehen und am wichtigsten, dass sie zu Persönlichkeiten mit einem starken Selbstbewusstsein werden.

Letzte Saison bist du sieben Mal in der Bayernliga aufgelaufen, mit dem SC Olching geht‘s in die Landesliga. Welche Ambitionen hast du für deine persönliche Zukunft?

Mein persönliches Ziel ist es in jedem Spiel so gut wie möglich zu spielen und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Was sich daraus ergibt, mal abwarten. Jetzt freue ich mich aber erst mal auf die neue Saison beim SCO.

(Interview: Vinzent Fischer)