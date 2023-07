Testspiele kompakt: Olchings Höhenflug endet - Vergebliche Aufholjagd des SC Oberweikertshofen

Beide Landesligisten verlieren ihre Vorbereitungsspiele

Die Landesligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stecken mitten in der Vorbereitungsphase für die in zwei Wochen beginnende Saison.

Landkreis – Während der SC Olching am Sonntag bei der TuS Holzkirchen verlor, mussten die Oberweikertshofener schon zwei Tage zuvor eine Test-Niederlage gegen den VfB Hallbergmoos hinnehmen.

SC Oberweikertshofen: Nach einer halben Stunde schon 0:3 hinten

Die Generalprobe des Landesligisten SC Oberweikertshofen für das Sparkassenfinale in Moorenweis ging am Freitagabend in die Hose. Vor knapp 100 Zuschauern verlor die Elf von Neu-Trainer Pablo Pigl mit 2:3 (1:3) gegen den Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos. Bereits nach einer halben Stunde lief Weikertshofen einem 0:3-Rückstand hinterher. Erneut erwies sich die Abwehr als anfälligster Teil der Mannschaft. „Hallbergmoos war ein starker Gegner“, berichtet SCO-Abteilungsleiter Uli Bergmann. Hoffnung auf eine Wende kam erst nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Dominik Widemann kurz vor dem Seitenwechsel auf, als der SCO-Stürmer nach einem Freistoß von Dominik Danowski per Kopfball erfolgreich war. Doch erst vier Minuten vor dem Abpfiff gelang dem stark aufspielenden Michael Arndt, erneut nach Vorarbeit von Danowski, aus kurzer Distanz der 2:3-Endstand. Der nächste Test findet am Freitag, 19 Uhr, statt. Dann empfängt Oberweikertshofen eine Mischung aus der U19 und U21 des TSV 1860 München im Waldstadion.

SC Olching: Den frühen Rückstand können sie nicht mehr aufholen

Der Testspiel-Höhenflug des SC Olching hat einen Dämpfer erhalten. Beim Landesliga-Konkurrenten aus der Süd-Ost-Staffel TuS Holzkirchen verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn am Sonntagnachmittag mit 0:2 (0:1). Bei hochsommerlichen Temperaturen schafften es die Amperstädter nicht, den Holzkirchener Führungstreffer aus der ersten Halbzeit noch aufzuholen. Bereits in der 23. Minute hatte Dino Burkic die Gastgeber in Führung gebracht. Die Olchinger versuchten in der Folge, zum Ausgleich zu kommen – wechselten nach Wiederanpfiff erst vier Mal dann zwei weitere Male durch.

Doch das goldene Wechselhändchen bewies am Ende TuS-Trainer Sven Teichmann. Der erst im zweiten Durchgang in die Partie gekommene Rames Mhadhbi sorgte in der 80. Minute für den 2:0-Endstand. Für den SCO geht es am Freitag weiter mit den Vorbereitungsspielen – um 19 Uhr bei der TuS Geretsried. (Dieter Metzler, Thomas Benedikt)