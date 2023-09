Olching fährt zuversichtlich zum VfB Durach – Kader füllt sich langsam wieder

Von: Thomas Benedikt

Etwas einfallen lassen müssen sich wieder Andreas Zorn (l.) und Felix Mayer. © Peter Weber

Beim SC Olching haben sich einige Spieler von Verletzungen erholt. Damit ist die Kadersituation gegen den VfB Durach etwas entspannter.

Olching – Gute Nachrichten gibt es vor dem Auswärtsspiel beim VfB Durach am Samstag, 14 Uhr, aus dem Lager des SC Olching. Die zuletzt so angespannte Personalsituation – gegen Aindling musste sogar Ersatzkeeper Maximilian Hoffmann als Feldspieler ran – scheint sich etwas zu entspannen.

„Jetzt ist nur noch Florian Obermeier im Urlaub“, erklärt SCO-Trainer Andreas Zorn. Und auch die Grippekranken der Vorwoche hätten sich wieder erholt. „Wir sind guter Dinge.“ Zumal auch Paul Niehaus erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren konnte. „Vielleicht ist er schon eine Option für den Kader.“ Platz dafür wäre auf jeden Fall. Denn auch wenn sich die Olchinger über einige Rückkehrer freuen können, es sind auch wieder zwei Ausfälle hinzugekommen.

Bei Maurizio Hölscher sieht es besser aus als man im Spiel gegen Aindling zunächst befürchten musste. Er wird mit einem Muskelfaserriss fehlen. Schlimmer sieht es bei Marco Kossi aus. Der stieg erst am Dienstag wieder ins Training ein – und musste kurz vor Ende abbrechen. Verdacht: Kreuzbandriss. „Damit wäre er für die Hinrunde raus“, so Zorn. „Das trübt die Stimmung schon erheblich.“

Trotzdem fahre man guter Dinge ins Allgäu nach Durach mit dem Ziel drei Punkte mitzunehmen. Dazu müssen man aber vor allem in Sachen Effizienz eine Schippe zulegen, sagt der Olchinger Trainer. „Wir müssen ein bisschen abgezockter werden“, so Zorn. Im Moment bräuchte man gefühlt zehn Chancen für ein Tor. Aber das ist nicht das einzige, was der Coach vor dem Durach-Spiel anmahnt. „Es wäre auch hilfreich, einmal keinem Rückstand hinterherzulaufen.“ (ben)