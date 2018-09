Live-Ticker: SC Olching will Siegesserie fortsetzen 

Nachlegen gegen den FC Kempten

von Hans Kürzl schließen

Diesen Samstag um 14:30 Uhr wollen die Olchinger ihre Siegesserie gegen den FC Kempten fortsetzen.

Olching – Das sei das Niveau, das die Mannschaft abrufen könne. Olchings Trainer Dario Casola sieht seine Elf vor dem Heimspiel am Samstag, 14.30 Uhr, gegen den FC Kempten auf einem guten Kurs. „Bestätigen müssen wir das trotzdem immer wieder. Der Coach erwartet ein ähnliches Spiel wie am Mittwoch in Oberweikertshofen. Auch Kempten stehe mit dem Rücken zur Wand und sei gezwungen zu punkten.

Das war der SC Olching bis vor etwa einem Monat auch. Mit ganzen vier Punkten lag er Mitte August auf dem letzten Tabellenplatz, doch im Verein behielt man die Nerven. Vorerst belohnt wurde das durch eine Serie von fünf Siegen am Stück, die die Amperstädter bis auf Platz fünf hochspülte – durchaus in Reichweite jener Landsberger, die man vor Wochenfrist in deren eigenem Stadion vom Tabellenthron hob.

Einem Erwartungsdruck setzt Casola deswegen die Spieler nicht aus. Vielmehr appelliert er eindringlich an die Fans, die Träume nicht zu sehr ins Kraut schießen zu lassen. Der fünfte Platz sei sicher eine Momentaufnahme, die sich angenehm anfühle. „Aber alle sollen daran denken, welch harte Realität wir noch vor einem Monat hatten“, so Casola. Eine Komfortzone habe diese Liga jedenfalls nicht.