Torreiche Dienstagsspiele: Schöngeising fährt Kantersieg ein - Puchheimer Temporale erzielt Hattrick

Der SV Puchheim (grün) gewann zu Hause deutlich gegen den TV Stockdorf. Die SG ASV Biburg/FC Emmering III (gelb) unterlag zu Hause torlos. © Foto Weber

Am Dienstag fanden in der A- und C-Klasse insgesamt vier Spiele statt. In der B-Klasse GW Gröbenzell bekam einen Dreier ohne anzutreten. Der SC Wörthsee überzeugt auswärts.

A-Klasse

SC Schöngeising - SV Mammendorf II 6:1 (4:0)

Erneut eine böse Schlappe musste die Mannschaft von Mammendorfs Trainer Ali Kaya hinnehmen. Bereits nach 20 Minuten führten die Gastgeber durch Treffer vom stellvertretenden Technischen Leiter Tobias Bals, Kilian Probst, Bernhard Huber und erneut Probst mit 4:0. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten ging das muntere Toreschießen weiter.

Huber baute den Vorsprung auf 5:0 aus, ehe Patrick Hein für Mammendorf verkürzen konnte. Doch nochmals durfte der Technische Leiter der Schöngeisinger Bernie Huber jubelnd abdrehen beim Tor zum 6:1. Hochzufrieden zeigte sich dann auch SCS-Trainer Benedikt Junker von der Leistung seiner Elf. „Ein ungefährdeter Sieg, der auch noch höher hätte ausfallen können, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten.“

SV Puchheim - TV Stockdorf 5:2 (3:0)

Bereits nach sechs Minuten ebneten die Gastgeber durch Kamil Temporale den Weg zum Sieg. Bis zum Halbzeitpfiff legte der Torschütze noch zweimal nach und konnte sich bereits zur Halbzeitpause als Hattrick-Schütze feiern lassen. Temporale war auch nach dem Wiederanpfiff nicht zu stoppen und erhöhte auf 4:0, ehe die Gäste durch Daniel Obersteiner und in der Schlussminute durch Luis Feldhäuser zu ihren zwei Treffern kamen. Trotz einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe kam Puchheim aber noch zu einem weiteren Tor, weil Temporale seinen Torhunger an diesem Abend noch nicht gestillt hatte. „Wir haben den Gästen den Spaß am Fußball heute mal so richtig verdorben“, freute sich SVP-Trainer Dariusz Figura und besonders, dass sein polnischer Landsmann gleich fünf Buden gemacht hat. Bereits am 4. Oktober stehen sich die beiden Mannschaften aufgrund einer Spielverlegung erneut gegenüber, diesmal in Stockdorf.

ASV Biburg/FC Emmering III - SC Wörthsee 0:3 (0:1)

Der Favorit aus Wörthsee erspielte eine Reihe von Chancen, doch erst in der 40. Minute konnte Tobias Schnabel nach einem Eckstoß mit dem Kopf die überfällige Führung erzielen. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Niclas Hauser unter starker Mithilfe des SG-Keepers Michael Pitzl auf 2:0, als er den nassen Ball aus gut 40 Metern durch die Hände rutschen ließ. Hauser sorgte vier Minuten später mit dem 3:0 auch für die Vorentscheidung. Dabei blieb es am Ende der 90 Minuten, und die Elf von Trainer Josef Wittenberger verteidigte ihre Tabellenführung.

B-Klasse

TV Stockdorf II - GW Gröbenzell 0:2

Das Spiel, das bereits im August schon einmal von Wörthsee verlegt wurde, wurde von Stockdorf kurzfristig abgesagt. Es wird deswegen mit einem 2:0-Sieg für Gröbenzell gewertet.

C-Klasse

SC Malching II - FSV Aufkirchen 3:0 (0:0)

70 Minuten lang habe seine Rumpf-Truppe eine starke Defensivleistung abgeliefert, teilte Stephan Böck, FSV-Fußballabteilungsleiter und Trainer in Personalunion, mit. „Wir haben einfach keine Leute mehr.“ Böck musste gleich vier Spieler reaktivieren, um mit zwölf Mann in Malching antreten zu können. Als nach 75 Minuten auch noch zwei Spieler verletzt aufgeben mussten, musste der FSV die Partie zu zehnt zu Ende bestreiten. Da stand es allerdings schon durch Tore von Adrian Ostermeier und Rexhep Imeri 2:0 für die Gastgeber. „Einmal haben wir nicht aufgepasst, dann fiel nach einem Eckstoß das 0:2 und in Unterzahl kassierten wir dann auch noch das dritte Gegentor durch Andre Lang.“ (Dieter Metzler)