Nach Wanderer Sperre durch Video-Beweis - SCUG-Trainer Franco Simon: „Größte Frechheit“

Von: Henrik Ahrend

Kapitän Konrad Wanderer wurde wegen einer Tätlichkeit für fünf Spiele gesperrt. © Metzler

SCUG-Kapitän Konrad Wanderer wurde wegen einer Video-Aufnahme aus dem Spiel gegen den BCF Wolfratshausen für fünf Spiele gesperrt. Nun äußert sich sein Trainer Franco Simon.

Unterpfaffenhofen/Germering - Gesperrt durch einen Video-Beweis in der Bezirksliga. Dieses Schicksal ereilte den Kapitän des SC Unterpfaffenhofen-Germering, Konrad Wanderer. Der Spielführer ließ sich im Spiel gegen den BCF Wolfratshausen zu einer Tätlichkeit hinreißen, die vom Schiedsrichtergespann nicht wahrgenommen wurde. Der BCF Wolfratshausen erstattete nach dem Spiel eine Anzeige beim Sportgericht, woraufhin Wanderer eine Sperre für fünf Spiele kassierte.

SC Unterpfaffenhofen-Germering Trainer Franco Simon: „Größte Frechheit“

Der Trainer des SC Unterpfaffenhofen, Franco Simon, äußert sich empört über das Urteil des BFV: „Das ist die größte Frechheit, dass das gegen uns verwendet wird. Auf anderen Plätzen passiert das Gleiche, aber dort wird Nichts bestraft.“ Er fügte noch hinzu, dass Mannschaften nicht dafür bestraft werden dürften, dass sie die Spiele live übertragen. Der Verein hatte die Strafe, laut Simon, akzeptiert, da „die Bewegung mit dem Kopf ist klar zu sehen und die gehört da nicht hin“.

Simon sagte außerdem: „Es gehören immer zwei Schuldige zu so einer Aktion. Dass der gegnerische Spieler Konrad beleidigt, wird hier außer Acht gelassen.“ Gesperrt war Wanderer schon für das Spiel am vergangenen Wochenende, als der TSV Murnau zu Gast war. Der Spielführer des SCUG wird seiner Mannschaft noch für vier weitere Spiele fehlen.

SCUG-Trainer Simon über gesperrten Wanderer: „Teilt schon mal aus“

Mit vier gelb-roten Karten in der letzten Saison dürfte Konrad Wanderer einer der robusteren Spieler in der Bezirksliga sein, aber der Trainer nimmt seinen Kapitän in Schutz: „Er teilt schon mal aus, aber er ist ein fairer Spieler“, beteuerte Simon. Der Coach hebt auch die Leistungen des aggressive Leaders hervor: „Er ist ein Vorbild für viele Spieler. Er kommt immer zum Training, sogar trotz Sperre. Konrad ist der Erste am Platz und der Letzte geht“, lobte er seinen Schützling.

Der SCUG hat mit der SpVgg Haidhausen und der Reserve vom FC Deisenhofen zwei wirkliche Brocken vor der Brust. In beiden Spielen wird Wanderer aufgrund seiner Sperre fehlen: „Mit Konrad sind wir eine Klasse besser, als Individualspieler ist er überragend. Es tut uns sehr weh, dass er nicht spielen darf“, bedauert Simon das Fehlen von Wanderer in den nächsten Spielen. (Henrik Ahrend)