SCU-Trainer Simon fordert sein Team zum Kampf auf: „Es gibt nur noch ein alles oder nichts“

Von: Dieter Metzler

Die beiden Mannschaften lieferten über weite Strecken ein zerfahrenes Spiel ab. © metzler

Der SCU kassierte eine 0:2-Niederlage gegen Pasing und bangt um den Klassenverbleib. Am kommenden Samstag wird sich für Simon und seine Mannschaft alles entscheiden.

Germering – Die Luft in der Bezirksliga wird hauchdünn für den SC Unterpfaffenhofen. Im dritten Relegationsspiel gegen die DJK Pasing erwischte es die Elf von SCU-Trainer Franco Simon. Nach den beiden Erfolgen über den TSV Geiselbullach verloren die Upfer Buam am Mittwochabend vor 456 Zuschauern im heimischen Waldstadion mit 0:2 und stehen im Rückspiel am Samstagnachmittag (Anstoß 15 Uhr) auf der Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße nun mit dem Rücken zur Wand.

„Am Samstag haben wir nichts zu verlieren“, sieht Simon die Lage kritisch. „Es gibt nur noch ein alles oder nichts. Heute haben wir uns selber geschlagen. Die erste Hälfte haben wir die Pasinger Offensive gut im Griff gehabt, hätten selbst zwei Tore machen müssen. Letztlich aber eine verdiente Niederlage, weil wir einfach keine Tore machen.“

Die ersten 45 Minuten lieferten beide Mannschaften ein sehr zerfahrenes Spiel ab. Es gab so gut wie keine Chancen auf beiden Seiten. Keine Mannschaft riskierte etwas, sondern lauerte auf Fehler des Gegners. „Wann spielen denn hier die ersten Mannschaften“, fiel das Urteil des zuschauenden Referees Valanti Kofidis zur Halbzeit vernichtend aus.

Pasing schockt SCU kurz vor und nach der Pause – Zwei Rote Karten in der Schlussphase

In den Schlussminuten der ersten Halbzeit versäumte es die Simon-Elf in Führung zu gehen. Die Schüsse von Leon Heinzlmair und Maxi Braun konnte Pasings Keeper Adem Ünver allerdings problemlos aufnehmen. Wie aus dem Nichts fiel dann noch vor der Pause die Pasinger Führung. Bei dem abgefälschten Schuss von Abdou Tchagodomou war SCU-Keeper Florian Böhme chancenlos.

Kaum zurück auf dem Platz erhöhte Pasing nach einer Flanke per Kopfball von Muhamet Mucolli auf 2:0. Mit dem 2:0 im Rücken machte Pasing hinten dicht und verlegte sich aufs Kontern über ihren schnellen Rachid Teouri. Der konnte in der 78. Minute nur mit einem Foul von Carmelo Avanzato gestoppt werden, wofür der SCU-Spieler die Rote Karte sah.

In einer hektischen Schlussphase bewahrte Böhme mit einer Glanzparade den SCU vor dem 0:3. Dann gab es die nächste Rote Karte, diesmal für Pasings Mehmet Käse, der Konrad Wanderer eine Kopfnuss verpasst haben soll. (DIETER METZLER)