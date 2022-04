Karten-Chaos gegen FC Kosova: SCU-Coach erklärt fünf Platzverweise in fünf Minuten

Von: Sebastian Isbaner

Im Spiel des SC Unterpfaffenhofen gegen Kosova München herrschte das reine Chaos. Fünf rote Karten gab es in der Nachspielzeit. Eine fehlte noch zum Spielabbruch.

Unterpfaffenhofen - Der SC Unterpfaffenhofen konnte am Wochenende das Spiel gegen Kosova München mit 4:2 gewinnen. Aber weder die sechs Tore noch der Sieg der Gastgeber stand bei dieser Partie im Vordergrund. Ganze fünf rote Karten musste Schiedsrichter Lukas Seider alleine in der Nachspielzeit vergeben. Darunter einmal Gelb-Rot für den SC und ganze vier glatt-rote Karten gegen die Gäste aus München. Am Ende war es sogar so hektisch, dass nicht einmal mehr alle Karten wahrgenommen wurden. „Ich habe nicht mal alle großartig mitbekommen“, sagt SCU-Trainer Franco Simon.

Die Gäste drehten einen 1:0 Rückstand kurz nach der Pause um und führten zunächst. In der 67. und 77. Minute gelang den Hausherren jedoch der Doppelschlag und der Kosova München musste bis zur Schlussphase wieder einem Rückstand hinterherlaufen. In der Nachspielzeit verlagerte sich aber der Fokus mehr vom Fußballerischen aufs Verbale.

FC Kosova gegen SC Unterpfaffenhofen: Fünf Platzverweise innerhalb von fünf Minuten

Den Auftakt der furiosen Schlussphase liefert der Platzverweis per Ampelkarte für Konrad Wanderer. Nach einem Foulspiel sah der FCU-Kapitän seine zweite Gelbe im Spiel. Auf das Foul folgte dann im Handumdrehen auch die erste rote Karte für die Gäste. Der gefoulte Ekrem Memedi war mit dem Einsteigen Wanderers nicht zufrieden und packte ihn daraufhin. In Folge dessen flog dieser wegen Tätlichkeit vom Feld. Der nächste Platzverweis für Kosova München ließ nicht lange auf sich warten.

Nach einem umstrittenen Abseitstor kochten die Gemüter hoch. Armend Rustremi war mit der Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden und ging den Offiziellen harsch an. Glatt-Rot war die Folge für den Schubser gegen Referee Seider. Aus Frust wegen des nicht gegebenen Ausgleichstreffers und der momentanen Tabellensituation wurde es immer hitziger. Als nächstes sah der bereits ausgewechselte Samir Beric nach mutmaßlicher Beleidigung die Rote Karte.

„Es gab keine Tumulte, keinen Stress. Es war gar nicht so spektakulär“

Den Schlusspunkt aus sportlicher Sicht setzte Hornbogner mit dem 4:2 in der 96. Minute und machte den Sack für den SC Unterpfaffenhofen endgültig zu. Doch der FC Kosova hatte noch nicht genug von den Platzverweisen. Zum Schlusspfiff sah Valon Zeka als letzter im Bunde die glatt-rote Karte.

Als Unfair stufte der SC-Unterpfaffenhoffen Trainer das Spiel aber nicht ein. „Es gab keine Tumulte, keinen Stress. Es war garnicht so spektakulär“, sagte Franco Simon. Die Platzverweise seien alle nur der Emotionalität und dem Frust der Gäste geschuldet gewesen sein. „Auch von außen haben sich eigentlich alle recht normal verhalten“, fügte Simon noch hinzu. Kosova-Coach Betim Troni war selbst nicht beim Spiel und wollte auf Nachfrage kein Statement abgeben.

FC Kosova quasi abgestiegen, SCU hofft weiter auf Klassenerhalt

Der FC Kosova München ist mit der Pleite in Unterpfaffenhofen schon quasi abgestiegen. Nur noch ein Wunder kann die Münchner vom Abstieg bewahren. Unterpfaffenhofen bleibt weiter auf Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Nur noch drei Punkte trennen den SC von einem Nicht-Abstiegsplatz. (Sebastian Isbaner)