SC Unterpfaffenhofen II: Einen Punkt an der Meisterrunde vorbei – dann der Abstieg

Von: Dieter Metzler

Zum Stolperstein wurde RW Überacker (in Weiß) für den SCU II. © Peter Weber

Der neue Spielmodus hat dem SC Unterpfaffenhofen II das Genick gebrochen. Im Herbst hatte die Kreisklassen-Elf der Upfer Buam den dritten Tabellenplatz um nur einen Punkt verpasst.

Germering – „Dann wäre der Klassenerhalt bereits im Herbst in trockenen Tüchern gewesen“, sagt Fußballabteilungsleiter Jürgen Kapfer und schüttelt noch heute fassungslos den Kopf. So musste die Mannschaft von Trainer Christian Perez im Frühjahr in der Abstiegsrunde antreten und landete da prompt auf dem Relegationsplatz.

„Alle – Mannschaft, Trainer und auch ich – sind da durchaus positiv reingegangen, zumal wir aufgrund des neuen Modus ein sechs Punktepolster mitgenommen haben“, schildert Kapfer die Lage vor dem ersten Spiel. Als dann die Begegnung gegen den TSV Perchting-Hadorf mit 1:0 gewonnen wurde, glaubten wohl alle an den sicheren Klassenerhalt. „Doch dann ist auf einmal der Strick gerissen“, berichtet Kapfer. Alle weiteren Spiele, bis auf die letzte Begegnung beim TSV Schondorf, wo die Perez-Elf mit 3:2 gewann, verloren die Upfer Buam, sodass sie in die Relegation gegen RW Überacker mussten.

Wie auch im ersten Team gaben viele Verletzungen den Ausschlag, dass es letztlich auch für die zweite Mannschaft der Upfer Buam nicht zum Klassenerhalt reichte. Bereits das Heim-Relegationsspiel verlor die zweite Garnitur des SCU gegen die Rot-Weißen mit 0:2. Zum Rückspiel verschlechterte sich die personelle Situation nochmals bei den Upfer Buam. Die hatten schon mit einigen Handballern des Vereins verhandelt, die noch irgendwo einen Spielerpass in der Schublade hatten, um notfalls auszuhelfen. Sie mussten nicht eingreifen, Trainer Perez hatte genügend Leute dabei. Trotzdem verlor man das Rückspiel mit 1:2. Der Doppelabstieg in Unterpfaffenhofen war besiegelt.

„Es hat sich meiner Meinung nach im Fußball einiges geändert“, sagt Sportdirektor Kapfer. Ihm ist vor allem aufgefallen, dass die Wichtigkeit des Fußballs bei vielen nicht mehr so vorhanden ist. „Spaß wollen sie alle haben beim Fußball spielen, für viele gibt es aber auch noch etwas anderes als Fußball“, so der Manager beim SCU. dm