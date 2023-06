Verletzungen und Abschlusspech: SC Unterpfaffenhofen muss nach einer Seuchensaison in die Kreisliga

Von: Dieter Metzler

Licht und Schatten: Zu oft hatte der SC Unterpfaffenhofen (rotes Trikot, hier gegen den SV Bad Heilbrunn) in der abgelaufenen Saison das Nachsehen. © Peter Weber

Ein bitteres Jahr endet für den SC Unterpfaffenhofen mit dem Doppelabstieg der beiden Herrenmannschaften.

Germering – Die Bezirksliga-Elf muss nach vier Jahren in die Kreisliga runter, die zweite Mannschaft nach nur einem Jahr wieder in die A-Klasse.

Als die Upfer Buam in die zweite Saison mit Trainer Franco Simon gingen, sah es zunächst vielversprechend aus. Erst im fünften Spiel erwischte es den SCU, als die Simon-Elf das Heimspiel gegen die SpVgg Haidhausen verlor. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt machte sich das Verletzungspech, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison ziehen sollte, bemerkbar.

Wie sehr die Mannschaft von Verletzungen gebeutelt war, wurde durch die Absage des Spiels beim Tabellenführer Garmisch deutlich. „Eigentlich ein No-Go für einen Bezirksligisten“, meint Jürgen Kapfer, SCU-Sportdirektor und Fußball-Abteilungsleiter in Personalunion, dazu. Die insgesamt 34 Pflichtspiele habe keiner der 30 eingesetzten Spieler komplett absolviert, nicht einmal die 30er-Marke konnte einer ankratzen. Allein vier Torhüter kamen zum Einsatz. Nur vier Spieler kamen über die 20er-Marke.

Das Ergebnis zum Ende der Vorrunde war dann auch mehr als ernüchternd. Elf Punkte in 15 Spielen bedeuteten einen Abstiegsplatz und ganze sechs Punkte Abstand zum rettenden Ufer. „Da deutete sich im Grunde genommen schon der Abstieg an“, sagt Kapfer. „Das war schon eine kleine Hausnummer.“

Überraschend erfolgreich verlief dann aber die Rückrunde. „23 Punkte bedeuteten den siebten Platz allein in der Rückrunde“, rechnet der SCU-Sportdirektor vor. Vor allem mit dem 5:2-Auswärtssieg in Murnau ließ die Mannschaft aufhorchen und kämpfte sich trotz aller Begleitumstände bis auf den Relegationsplatz am letzten Spieltag vor. „Das hatte uns keiner zugetraut und wir selbst waren auch guter Dinge, den Klassenerhalt nun doch noch zu packen“, so der Sportdirektor.

Doch es kam anders. Zwar überstanden die Unterpfaffenhofener noch die erste Relegationsrunde gegen den TSV Geiselbullach. „Gegen Pasing fehlte uns dann letztlich die Munition“, meint Kapfer. Er trauert zwar den vielen vergebenen Torchancen nach. Letztlich habe aber Pasing verdient gewonnen.

„So schmerzlich der Abstieg für uns ist, so freuen wir uns auch auf die neue Saison in der Kreisliga mit zahlreichen Derbys“, sagt Kapfer. „Unser Ziel ist es, mit einem soliden Kader einen Neuaufbau anzugehen.“ Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sechs Spieler ihren Abschied angekündigt. „Wir schenken aber keinen Spieler her“, kündigt der Sportdirektor an. Die interessierten Vereine dürfen sich also auf harte Verhandlungen einstellen.

Vier neue Spieler hat der SCU bisher verpflichtet, Namen nennt Kapfer aber noch keine. Zudem stoßen vier Jugendspieler aus der frisch in die Bezirksoberliga aufgestiegenen A-Jugend zu den Männern. (dm)