Dank Weltklasse-Parade von Anghelache - Relegation rückt näher

Unterpfaffenhofen-Germering schlägt SVN

von Dieter Metzler schließen

Der Aufsteiger aus Unterpfaffenhofen darf seinen Traum vom Aufstieg weiter leben. Nach dem knappen Heimsieg gegen den SVN fehlen nur zwei Zähler zum Relegationsplatz.

Germering – Mit einem in der 73. Minute verwandelten Foulelfmeter holte sich die Elf von Erfolgstrainer Victor Medeleanu gegen den SVN München am Samstagnachmittag drei wichtige Punkte auf dem Weg zum Aufstiegs-Relegationsplatz. Aufgrund des direkten Vergleichs verdrängten die Upfer-Buam die Gäste auf Rang vier.

Über die ersten 45 Minuten kann man allerdings getrost den Mantel des Schweigens decken. Denn das, was die beiden Mannschaften auf dem engen Nebenplatz in Unterpfaffenhofen auf den Rasen „zauberten“, hatte mit einem Spitzenspiel in der Bezirksliga wenig zu tun. Viel Hektik, kein geordneter Spielaufbau, keine wirklichen Torchancen, alles das bekamen die Zuschauer zu sehen. Fußball zum Abgewöhnen. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde die Begegnung dann auch noch härter. Doch der Unparteiische hatte das Geschehen im Griff.

Auch wenn die Medeleanu-Elf zu Beginn der zweiten 45 Minuten mehr Druck aufbaute und Neuperlach in die eigene Hälfte zurück drängte, so ergab sich zunächst für den SVN die erste Chance. Kurz darauf aber hätte der eingewechselte Florian Grasl die Upfer-Elf mit dem Führungstreffer erlösen können. Sein Kopfball strich knapp ins Toraus.

Nach einem Foul an SCU-Abwehrspieler Alexander Arnold im Neuperlacher Strafraum fiel die Entscheidung. Samuel Planic ließ dem SVN-Keeper keine Chance. In der letzten Viertelstunde aber setzten die Gäste alles auf eine Karte – und der SCU hatte bange 15 Minuten zu überstehen. In dieser Phase brannte es mehrmals lichterloh im SCU-Strafraum. Marius Anghelache rettete mit einer Weltklasse-Parade am Ende den Upfer-Buam drei wichtige Punkte.