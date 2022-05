SC Unterpfaffenhofen- Germering Frauen: Die Puste geht aus

Neben dem FFC Wacker München II, das seine Mannschaft zurückgezogen hat, sind die Upfer Madln die einzige Mannschaft im Ligabetrieb, die bisher keines ihrer 14 Pflichtspiele gewinnen konnten.

Germering – Eine Saison zum Abhaken nähert sich dem Ende beim SC Unterpfaffenhofen. Mit dem Abstieg in die Kreisliga habe man sich längst abgefunden. Da macht sich natürlich Frust unter den Mädels breit, sagt Volkmar Zborowski.

Kaum noch eine Spielerin kämen ins Training, viele hätten keinen Bock mehr und würden mit fadenscheinigen Ausreden das Training schwänzen.

Entsprechend sei die Leistung auf dem Platz, muss Zborowski regelmäßig feststellen. So verlor sein Team auch die Nachholbegegnung beim SC Pöcking. Konnte die Mannschaft 45 Minuten lang noch einigermaßen mithalten, so brachen die Spielerinnen in der zweiten Halbzeit konditionell völlig ein. Am Ende stand mit 2:5 die nächste Niederlage. Selina Bruckner traf kurz vor der Pause noch zum 1:1-Ausgleich, dann aber zog Pöcking auf 5:1 davon. Über den Anschlusstreffer zum 2:5-Endstand durch Sumeja Bacevac konnten sich die Upfer Madln nicht wirklich freuen. (Dieter Metzler)