SC Unterpfaffenhofen II feiert historischen Erfolg

Meister-Sause: Nach zwei gescheiterten Anläufen gelingt dem SC Unterpfaffenhofen II der Sprung aus der A-Klasse. © SC Unterpfaffenhofen

Erstmals in der Vereinsgeschichte verlässt die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen die Buchstaben-Ligen und steigt in die Kreisklasse auf.

Germering – Die Mannschaft von Coach Uli Kaiser und Co-Trainer Manuel Duscha bewies in einem umkämpften Meisterschaftsrennen den längeren Atem und sicherte sich vor dem TSV Pentenried den Aufstieg.

Damit endete eine Reihe von vergeblichen Versuchen des SCU II, endlich die A-Klasse hinter sich zu lassen. In der Saison 2018/19 waren die Upfer Buam in der Relegation am Gautinger SC gescheitert. In der Corona-Saison 2019/21 wurden die Unterpfaffenhofener durch die Quotientenregel auf Platz vier zurückgeworfen.

SC Unterpfaffenhofen II: Erfolgstrainer Kaiser wollte eine Pause machen

Nach den beiden Misserfolgen wollte Kaiser, der 22 Jahre im Jugendbereich alle Mannschaften trainiert hatte, eigentlich eine Pause einlegen. Doch die Vorbereitung unter ihrem neuen Trainer Peter Escher verlief für die Upfer Buam alles andere als erfolgreich, sodass man sich noch vor dem Saisonstart wieder von Escher trennte und mit den beiden Urgesteinen Uli Kaiser und Manuel Duscha weitermachte.

Der Erfolg kehrte prompt zurück. Die ersten vier Spiele wurden locker gewonnen. „Wir wussten, dass die Mannschaft die Qualität hat“, sagt Kaiser, spricht aber auch von einfacheren Gegnern. Zur rechten Zeit gab es dann den Weckruf, als die Mannschaft mit 1:4 gegen die punktgleichen Hechendorfer verlor. Jedem war klar: Die Meisterschaft wird kein Selbstläufer. Die Antwort gab die Mannschaft auf dem Platz, als sie gegen Pentenried gewann und gegen den BVTA Remis spielte. „Die Jungs haben unsere Philosophie begriffen“, so Kaiser.

In der Folgezeit blieb der A-Klassist zwölf Spiele ungeschlagen. Die Mannschaft gönnte sich nur sechs Wochen Winterpause und legte Anfang Januar bereits mit der Vorbereitung los. Als weiterer Motivator gesellte sich Ricardo Berg zur Mannschaft, auch um die beiden Trainer zu unterstützen.

Außerdem musste der SCU auf einer Schlüsselposition umstellen. Avancierte Torhüter Thomas Lehenmeier in der Hinrunde zum großen Rückhalt, so füllte nach dem vierten Spiel im neuen Jahr Thomas Müller diese Position überragend aus. Denn Lehenmeier musste zur ersten Mannschaft wechseln, um dort beim Klassenerhalt in der Bezirksliga mitzuhelfen.

Unerklärliche Klatsche gegen Pentenried

Einen zweiten Nackenschlag kassierten die Upfer Buam als sie in Pentenried mit 1:9 untergingen. Aber trotz des kollektiven Einbruchs hielt die Mannschaft Platz eins. In der Schlussphase der Saison standen mit Hechendorf, Stockdorf und dem BVTA die schweren Gegner an. In Bruck gewann der SCU mit 5:1. „Das war gut für die Psyche der Mannschaft“, so Kaiser. Dann gab es aber die zweite Niederlage gegen Hechendorf (1:3). „Die einzige Mannschaft, die uns zweimal geschlagen hat.“

Der Vorsprung von sieben Punkten schmolz auf zwei zusammen. Trotz starker Leistung trennte man sich in Stockdorf 0:0. Doch die Leistung stimmte. Jetzt konnten auch Geiselbullach und Biburg den Aufstieg des SCU in die Kreisklasse nicht mehr aufhalten. „Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft in der Kreisklasse am Ende einen guten Mittelfeldplatz belegt“, sagt Kaiser, der kein Freund vom neuen System ist. „Wir sind da in einer starken Gruppe. Da wird es schwer, einen der ersten drei Plätze zu schaffen.“

In der Kreisklasse wird die Mannschaft einen neuen Trainer erhalten. Uli Kaiser bringt sich als Fitnesstrainer noch ein und wird dem neuen Coach bei Bedarf helfen. Manuel Duscha wird Sportlicher Leiter im Jugendbereich und Motivator Ricardo Berg zieht sich wieder zurück. (Dieter Metzler)