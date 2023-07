„Die Kreisliga darf man nicht unterschätzen“ – Trainer Simon steckt mit Unterpfaffenhofen im Umbruch

Von: Michael Zbytek

Teilen

Franco Simon sitzt nach der unglücklichen Abstiegssaison weiterhin an der Seitenlinie des SCU. © Dieter Metzler

Der SC Unterpfaffenhofen spielt kommende Saison in der Kreisliga. Trainer Franco Simon sieht sich trotz des Abstiegs nicht in der Favoritenrolle.

Unterpfaffenhofen – Nach fünf Jahren in der Bezirksliga spielt der SC Unterpfaffenhofen erstmals wieder in der Kreisliga. In der unglücklichen Abstiegssaison hat gerade das Verletzungspech der Mannschaft von Trainer Franco Simon immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Eigentlich fehlte letzte Saison nicht viel. Nur die ständigen Verletzungsprobleme und anderen Ausfälle haben uns das Genick gebrochen“, sagt Simon. „Wenn du 35 verschiedene Spieler einsetzt und nur fünf davon mehr als 20 Spiele machen, bringst du keine Routine rein.“

Unterpfaffenhofen plant nicht mit dem direktem Wiederaufstieg in die Bezirksliga

Jetzt fokussiert sich der SCU auf die neuen Aufgaben und Ziele in der Kreisliga. Allerdings peilt der Verein nicht den sofortigen Wiederaufstieg an, sondern möchte sich zuerst in der Liga etablieren und am besten die Meisterrunde erreichen. „Man darf jetzt nicht glauben, dass wir als Absteiger jeden locker schlagen werden. Die Kreisliga darf man nicht unterschätzen, vor allem wenn du dich im Umbruch befindest“, so Simon.

In der Sommerpause hat der SCU einige Leistungsträger verloren. So haben sich zum Beispiel die Sdzuy-Brüder dem VfR Garching angeschlossen. Dem Coach bereitet dies aber keine Sorgen, da der Verein durch mehrere Neuzugänge, darunter auch einige A-Jugendspieler, einen breiten Kader für die neue Saison hat.

Neuzugänge und Rückkehrer müssen erst noch ihren Rhythmus finden

Die Neuankömmlinge gilt es jetzt schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren. In den ersten beiden Testspielen feierten schon einige ihr Debüt für den SCU. Gegen den SV Polling siegte die Mannschaft mit 3:2, bei der Toto-Pokalpartie und der Rückkehr von Simon nach Pentenried setzte es eine 1:2-Niederlage.

„Die Ergebnisse sind zweitrangig“, legt der Trainer offen, „wichtig ist, dass die neuen Spieler und Langzeitverletzten wieder ihren Rhythmus finden. Grundsätzlich haut das auch bisher ganz gut hin.“

Auch im Training scheint die Stimmung sehr gut zu sein. Trotz der Sommerpause, in der einige Fußballer noch ihren Urlaub genießen, ist die Trainingsbeteiligung sehr hoch. Sehr zu Freude von Simon, der die bevorstehende Herausforderung in der Kreisliga enthusiastisch annimmt: „Mit unserer Qualität und unserer fußballerischen Struktur – und vielleicht mit etwas mehr Glück mit den Verletzungen – können wir definitiv unsere Ziele erreichen.“ (Michael Zbytek)