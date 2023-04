Nach über 20 Jahren ist Schluss: SC Unterpfaffenhofen meldet Frauen-Team vom Spielbetrieb ab

Von: Dieter Metzler

Von Anfang an stand Trainer Volkmar Zborowski bei den SCU-Frauen an der Seitenlinie. © Dieter Metzler

Jetzt ist es amtlich: Der SC Unterpfaffenhofen hat seine Frauen-Mannschaft vom Spielbetrieb in der Kreisliga abgemeldet.

Germering – Nach über 20 Jahren geht damit beim SCU eine Ära zu Ende. „Leider sind die jungen Frauen heutzutage nicht mehr so wie früher für den Mannschaftssport zu begeistern“, sagt Volkmar Zborowski, Trainer und Abteilungsleiter für den Frauen- und Mädchenfußball.

Nachdem die Frauenelf schon in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte, eine komplette Mannschaft auf den Platz zu schicken – teilweise bestritten sie ihre Spiele nur zu neunt – und sang- und klanglos aus der Bezirksliga abstieg, setzte sich die Misere in der Kreisliga fort. Nach einem zunächst erfolgreichen Start in die Saison musste Zborowski die vergangenen beiden Begegnungen wieder wegen Spielermangels absagen. Der Rückzug aus dem Spielbetrieb schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch eine erste Abmeldung bei BFV-Bezirksleiterin Manuela Rehmann durch Zborowski machte die Abteilungsleitung des SCU noch einmal rückgängig. So schnell wollte man nicht aufgeben.

Die Idee einer Spielgemeinschaft mit Biburg platzt

Spielführerin Marina Hartl sprach mit Sportdirektor Jürgen Kapfer, mit Vorstandsmitglied Wolfgang Weber und auch mit Sebastian Kotyk. Daraufhin trafen sich die Frauen ein zweites Mal. Zudem hatte man noch einmal mit der Freizeit-Frauenelf des ASV Biburg wegen einer Spielgemeinschaft Kontakt aufgenommen. Nachdem bereits vor dem Saisonstart im vergangenen Jahr der Versuch einer Spielgemeinschaft aber gescheitert war, winkte der ASV auch diesmal ab.

Unter den Umständen mache es keinen Sinn, mit einem Kader von 17, 18 Spielerinnen, eine Saison durchzuziehen, zumal etliche Spielerinnen nur auf Standby zur Verfügung stehen. Zu diesem Ergebnis kamen die Frauen, sodass Kotyk die erste Mannschaft endgültig abmeldete. Diejenigen, die noch Spaß am Kicken haben, werden sich anderen Vereinen anschließen, erklärt Hartl. Sie selbst wird zum SC Pöcking wechseln. (Dieter Metzler)