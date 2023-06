Aufstiegstrainer Hufschlag bleibt – Wildenroth verstärkt sich mit Bezirksliga-Kicker Batzer

Von: Hans Kürzl

Das Relegationsduell war so spannend, da wollten offenbar selbst die Spieler nicht mehr hinsehen. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Wildenroth ist endlich in die Kreisklasse aufgestiegen. Aufstiegstrainer Hufschlag bleibt bei der SpVgg und mit Valentin Batzer kommt ein Spieler aus der Bezirksliga.

Wildenroth – Die SpVgg Wildenroth ist zurück in der Fußball-Kreisklasse. Nach vier Jahren und zwei knapp gescheiterten Anläufen klappte es endlich mit der Rückkehr. Auf dem Weg dahin wurden die Nerven aller Wildenrother aber einer gehörigen Belastungsprobe ausgesetzt. Denn dramatischer hätten das Saisonfinale und die Relegation kaum laufen können.

Die Ausgangslage – ausgerechnet gegen den SV Haspelmoor – hatte der Relegation zusätzliche Brisanz verschafft. Im Vorjahr hatten sich die Wildenrother noch wegen des verlorenen direkten Vergleichs hinter dem SVH in der Abschlusstabelle einreihen müssen. Man habe aus dem Scheitern Kraft geschöpft, sagt SpVgg-Sprecher Jürgen Thorm. „Du kannst den Kopf in den Sand stecken oder Du kannst ihn oben in der Luft halten“, beschreibt er die Ausgangslage, mit der man mit dem neuen Trainer Nils Hufschlag in die Saison 2022/23 gegangen war.

Gegen Haspelmoor musste die Hufschlag-Truppe gleich mehrfach den Kopf aus dem Sand ziehen: zwei Rückstände im Hinspiel, dazu Rückstände im Rückspiel, in der Verlängerung und anfangs auch noch im Elfmeterschießen. „Nervenschonend war es nicht“, so Throm. Die Hoffnung aufgegeben habe er zwar nie. Aber nach dem 2:3 in der Verlängerung musste er kurz über ein weiteres Jahr in der A-Klasse nachdenken.

Doch die SpVgg bewies Nehmerqualitäten. „Das hat uns in der Vergangenheit nicht unbedingt ausgezeichnet“, sagt Throm. Im richtigen Moment jedoch packten die Schützlinge von Coach Hufschlag diese Eigenschaft aus: Eine Minute vor dem Ende der Verlängerung glichen sie aus und schließlich behielten sie auch im Elfmeterschießen die Nerven.

Auf Nehmerqualitäten wird Wildenroth auch in der kommenden Saison bauen müssen. „Das wird eine hoch spannende Angelegenheit“, sagt der SpVgg-Sprecher. Ein prominenter Absteiger, gestandene Kreisklassenteams, viele ehrgeizige Aufsteiger. „Eine interessante Mischung“, so Throm. Ein Saisonziel will er noch nicht aussprechen. Damit behält Throm die Linie des Vorjahres bei, als man den Aufstieg zwar anpeilte, aber nicht zwanghaft zur Pflicht erklärte. Einen kleinen Wunsch formuliert er aber doch: „Wenn wir die Meisterrunde erreichen könnten, müssten wir im Frühjahr nicht mehr zittern.“

Gelingen soll das mit dem bewährten Trainer Nils Hufschlag. „Er hat eine gute erste Saison hingelegt“, sagt Throm. Der 29-jährige Coach wird sich mit einer weitgehend unveränderten, also eingespielten Mannschaft, der Kreisklasse stellen. Nur zwei Abgänge hat die SpVgg zu verzeichnen. Alex Watzke hat seine Laufbahn in der ersten Mannschaft ausklingen lassen und Johannes Grotz wird zum ASV Dachau wechseln.

Für die zwei Abgänge haben sich die Wildenrother adäquaten Ersatz besorgt. Michael Heilander kommt vom benachbarten SV Inning. Der 26-Jährige hat starke familiäre Bande nach Grafrath. Der zweite Neue ist Valentin Batzer, der nach langer Verletzungspause beim SC Unterpfaffenhofen noch im Saison-Endspurt der Bezirksliga zum Einsatz gekommen war. „Es sind vielseitig verwendbare Spieler“, freut sich Throm.

