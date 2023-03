Zwei Treffer im ersten Spiel: Pierre König zaubert von der Mittellinie und lässt SCUG feiern

Von: Louisa Genthe

Teilen

Pierre König schafft es, die Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen nach Rückstand gegen den TSV Murnau mit seinem Tor wieder ins Spiel zu bringen. © Lukas Sammetinger

Dem SC Unterpfaffenhofen gelang ein richtiger Hammer: Mit 5:2 siegten sie gegen Tabellendritten TSV Murnau. Essenziell für den Sieg war Neuzugang Pierre König.

Unterpfaffenhofen – Besser hätte der Start in die Rückrunde für den SC Unterpfaffenhofen-Germering gar nicht laufen können. Völlig überraschend gewann die Mannschaft am Wochenende gegen Tabellendritten TSV Murnau mit 2:5. Für Pierre König war es das Auftaktspiel. Mit gleich zwei Toren verhalf er seinem Team zum Sieg.

Erst zu dieser Rückrunde läuft Pierre König für den SC Unterpfaffenhofen auf. Zuvor war der Stürmer seit 2019 beim SV Pfaffenhofen tätig. In einem Live-Interview mit Fussball Vorort berichtet der 31-Jährige, dass er aus privaten Gründen wieder zurück nach München gezogen ist. Daraufhin gab es das erste Gespräch mit einem alten Bekannten, der gleichzeitig Trainer des SC Unterpfaffenhofen ist: Franco Simon. „Er brauchte einen spielenden Co-Trainer und da ich das schon gemacht habe, hat das gut gepasst“, erzählte der Neuzugang.

Freuen sich über Neuzugang Pierre König (Mitte): Franco Simon (l.) und Jürgen Kapfer. © SC Unterpfaffenhofen

Pierre König fühlt sich sofort wohl bei Unterpfaffenhofen und durchläuft eine gute Vorbereitung

Zum neuen Jahr startete König dann mit der Mannschaft in die Vorbereitung und hat sich seitdem auch gut eingelebt. „Ich wurde super aufgenommen. Dementsprechend zerreißt man sich auf dem Platz umso lieber. Das ist natürlich auch ein wichtiger Grundstein für den Ligabetrieb“, berichtet König von seinem Start im neuen Verein.

„In der ersten halben Stunde haben sie uns eigentlich an die Wand gespielt.“

Letztes Wochenende galt es dann das erste Mal auf dem Spielfeld. Im ersten Spiel der Rückrunde sollte Unterpfaffenhofen gleich gefordert werden. Gegner des Spiels war der Tabellendritte, TSV Murnau. Die Münchner starteten vorerst schwer ins Spiel und kassierten gleich zwei Gegentore. „In der ersten halben Stunde haben sie uns eigentlich an die Wand gespielt. Wir hatten keinen Zugriff zum Spiel“, so König über den Spielverlauf.

Kurz vor der Halbzeit sollte sich das dann ändern. König war es, dem in der 39. Minute der erste Treffer für Unterpfaffenhofen gelang. Fünf Minuten später dann der Ausgleich: Zißelsberger markierte den wichtigen Treffer. Laut König war es der Startschuss für mehr. „Mit dem Treffer sind wir aufgewacht. Wir haben dann endlich angefangen, Fußball zu spielen.“

König gelingt im ersten Spiel ein Traumtor: Aus 45 Metern trifft er zum 2:4 und baut die Führung damit aus.

Die Ansprache in der Kabine muss es in sich gehabt haben. Kaum aus zurück auf dem Platz ging Unterpfaffenhofen in der 51. Minute durch Wanderer plötzlich in Führung. Nur zwei Minuten später war es erneut König, der die Führung ausbaute. Und mit was für einem Treffer! Der Stürmer versenkte den Ball aus circa 45 Metern von der Mittellinie direkt im Tor. „Da kam dann die Erfahrung mit ins Spiel. Ich war im Zweikampf, gewinne den Ball und habe es einfach mal probiert“, erzählt König von seinem Distanztreffer. Ganz zufällig entstand dieser allerdings nicht: „Von Anfang an habe ich auf diesen Moment gewartet. Der Torwart stand immer relativ hoch.“

Einen Treffer landete Unterpfaffenhofen noch und machte damit das Fünferpack komplett: In der 90. Spielminute trifft Sdzuy zum 2:5.

„Es wird ein hitziges Spiel“ – König warnt trotz Euphorie vor kommendem Gegner Deisenhofen II

König möchte nach diesem Erfolgsauftritt allerdings nicht zu hoch pokern: „Es ist das erste Spiel von zwölf, wir müssen genauso weiter machen.“ Nächstes Wochenende wartet auch schon der nächste spannende Gegner: Es geht gegen die Reserve des FC Deisenhofen. Auf der Tabelle der Bezirksliga Oberbayern Süd sind die beiden Mannschaften direkte Konkurrenten. König betrachtet das kommende Spiel mit Bedacht: „In Deisenhofen müssen wir viel früher das Fußballspielen anfangen. Es wird ein hitziges Spiel“