SC Weßling verliert Offensivkraft – Torjäger Sturm wechselt zum Landesligisten SC Oberweikertshofen

Jubelt künftig nicht mehr für den SC Weßling: Marius Sturm (l.) wechselt zu seinem Ex-Trainer Christian Feicht nach Oberweikertshofen. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Vorfreude war groß. Nach der schweren Kreuzbandverletzung sollte Marius Sturm zur Rückrunde eigentlich wieder beim Kreisligisten SC Weßling angreifen.

Weßling – „Es wäre eine Art Neuzugang gewesen“, sagt Abteilungsleiter Martin Jakob. Doch der 22-Jährige hat sich anders entschieden. Er wird nach der Winterpause für den SC Oberweikertshofen auflaufen.„Wir sind schon sehr enttäuscht“, klagt Jakob.Vermutlich wird der Stürmer dort erst mal für die Reserve des Landesligisten in der Kreisliga auflaufen. „Dass uns Marius irgendwann verlassen wird, war klar. Dazu ist er zu ehrgeizig“, sagt Jakob. Doch so früh hatten sie beim Sportclub nicht mit einem Abgang des talentierten Angreifers gerechnet. „Nach seiner schweren Verletzung wäre es vielleicht die bessere Lösung gewesen, erst mal bei uns in aller Ruhe auszuprobieren, wie es mit dem Knie geht“, bedauert Jakob.

Doch Sturm folgte den Rufen von Christian Feicht, der wohl in Kürze als neuer Übungsleiter des SC Oberweikertshofen II präsentiert wird. Bis zum Sommer hatte Feicht noch die Weßlinger Fußballer trainiert, ehe er überraschend aufgehört hatte. „Beide verstehen sich sehr gut“, sagt Jakob.Bitter ist für den SCW ist auch, dass er für den Wechsel ihres Eigengewächses keinen Cent sieht. „Er hat ja über ein halbes Jahr nicht mehr gespielt“, teilt der Abteilungsleiter mit. Im Juni war Sturm in der Relegation gegen Bernbeuren zu einem Kurzeinsatz gekommen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nach seiner Verletzung im November 2021 noch gar nicht richtig fit gewesen war. Auch der TSV Gilching-Argelsried war an Sturm interessiert gewesen. „Da wäre es leichter gewesen, auch mal zuzuschauen“, sagt Jakob.

Er hofft darauf, dass der 22-Jährige irgendwann wieder an den Meilinger Weg zurückkehren wird. „Die Türen werden ihm immer offen stehen“, stellt Jakob klar. Sturm hatte bis zu seiner Verletzung in der Weßlinger Aufstiegssaison mit 18 Toren und zehn Vorlagen geglänzt. toh