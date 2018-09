SCF-Trainer Kiourkas: „Habe mit Fehlern der Vergangenheit nichts zu tun“

Junger Trainer hofft auf Neustart in Fürstenfeldbruck

Saki Kiourkas (31) trainiert seit dieser Saison die Fußball-Bezirksligisten des SC Fürstenfeldbruck. Zuletzt musste das komplett neu zusammengestellte Team vier Niederlagen in Folge einstecken. Und auch das Hickhack nach überstandener Insolvenz über die nicht durchgeführten Neuwahlen ist noch nicht ausgestanden.

Fürstenfeldbruck – Anfang Oktober entscheidet das Münchner Amtsgericht über die Einberufung einer neuen Jahreshauptversammlung. Im Auftrag von etlichen beim Termin im Mai ausgesperrten Mitgliedern – vornehmlich der aufgelösten Alten-Liga-Abteilung – hat ein Stuttgarter Rechtsanwalt einen entsprechenden Antrag gestellt. Unterdessen möchte der neue Trainer am liebsten die Vergangenheit hinter sich lassen und wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Beim Auswärtsspiel am Sonntag, 14.30 Uhr, in Aubing ist Saki Kiourkas aber nicht dabei.

Saki Kiourkas, wo erreichen wir dich gerade?

Ich bin im Urlaub in Griechenland. Der war schon vor meinem Engagement in Fürstenfeldbruck geplant. Mein Co-Trainer Güngör Cakir leitet im Moment zusammen mit dem sportlichen Leiter Mahmut Sahin das Training.

Warum hast du im Sommer in Bruck zugesagt?

Ich war in Feldmoching Trainer. Dort lief eigentlich alles ganz gut, ich wurde aber nach drei Niederlagen in Folge entlassen. Die Spieler haben im Amateurfußball oft zu viel Macht. Da ist es dann wichtig, ob die Mutter im Vorstand sitzt oder wer der Sohn des Schriftführers ist. Ich habe alles schon erlebt.

Dann hat mich Brucks Abteilungsleiter Alfred Thurner angerufen und mir das Angebot unterbreitet. Ich bin erst seit acht Jahren im Raum München. Als ich gekommen bin, war Fürstenfeldbruck das große Aushängeschild in der Gegend. Ich habe natürlich auch die Berichterstattung verfolgt. Man liest viel, auch viel Schlechtes. Aber ich habe mir gedacht: Was hast du zu verlieren? Ich bin ein junger Trainer und nehme die Herausforderung an.

Wie lief die Kaderplanung?

Als ich zugesagt hatte, waren acht Spieler da und davon zwei fraglich. Sahin, Cakir und ich haben bei etwa 140 Spielern angefragt. Viele haben abgesagt, weil sie schon woanders zugesagt hatten. Andere haben gar nicht geantwortet. Wir haben aber letztlich eine gute Truppe zusammenbekommen. Und es ist auch nicht alles so tragisch wie es im Moment dargestellt wird.

„Bei uns bekommen Spieler kein Geld.“

Warum haben so viele Spieler den SCF verlassen?

Einige haben nicht daran geglaubt, dass wir eine starke Mannschaft zusammen bekommen. Auch finanzielle Aspekte haben eine Rolle gespielt. Manche haben auch über den Vorstand gelästert. Ich habe gesagt: Ihr spielt ja nicht für den Vorstand. Aber das hat leider nichts genützt.

Wie ist die finanzielle Situation aktuell?

Es ist positiv, dass die Insolvenz abgewendet wurde. Aber ich bin nicht der Finanzminister im Landkreis. Ich kümmere mich um den sportlichen Bereich. Und ich kann nur so viel sagen: Bei uns bekommen Spieler kein Geld.

Gibt es auch keine Punktprämien?

Nein. Bei einigen Spielern werden die Fahrtkosten übernommen, mehr nicht. Ich habe mir schon den einen oder anderen dummen Spruch anhören dürfen. Etwa, dass jemand wie Mirza Dzafic bestimmt nicht kostenlos spielen würde. Aber die Leute spielen wirklich für null Euro. Dzafic ist zum vierten Mal zu diesem Verein zurückgekehrt – und das nicht wegen des Geldes.

Der Streit zwischen Präsident Jakob Ettner und der Alten Liga war eskaliert und gipfelte darin, dass der Präsident die Ü32 vom Punktspielbetrieb abmeldete. Ist der SCF ein gespaltener Verein?

Ich bekomme davon nichts mit. Ich sehe die Alte Liga auf dem Trainingsplatz, grüße sie und habe mit denen kein Problem. Die Gespräche mit Ettner waren sehr gut. Er mischt sich nicht in meine Arbeit ein. Das ist nicht wie bei anderen Präsidenten, die nachfragen, warum ein Spieler spielt und ein anderer nicht. Wer ein Problem mit der Vorstandschaft hat, der soll das bitte nicht an der Mannschaft auslassen.

„Wir haben es nicht leicht und viele andere Vereine ein Problem mit uns.“

Inwiefern belastet die Vergangenheit?

Wir haben es nicht leicht. Viele andere Vereine haben ein Problem mit uns. Wenn wir zu Auswärtsspielen fahren, hören wir immer wieder Sprüche wie: Was ist nur aus dem Verein geworden? Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir wir einen hohen Ausländeranteil haben.

Wie meinst du das konkret?

Wir haben nur drei bis vier Deutsche im Kader. Bei einigen Auswärtsspielen hören wir dann Sprüche wie: In welcher Sprache redet ihr überhaupt miteinander? Einige Spieler wurden nachgeäfft und ausgelacht. Ich bleibe dann ruhig. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Es gibt eben überall Idioten.

Wie siehst du die Zukunft des Vereins?

Wir müssen realistisch sein. Bei uns hat man die Möglichkeit, sich in der Bezirksliga zu beweisen und kann sich auf den Sport konzentrieren. Wir wollen in Zukunft auf Spieler aus dem Landkreis setzen und hoffen, dass im nächsten Jahr auch viele Spieler aus der Jugend zu uns hochkommen.

„Die Mannschaft und ich haben mit den Fehlern der Vergangenheit nichts zu tun.“

Seit dieser Saison gibt es wieder eine zweite Mannschaft. Im ersten Spiel gab es eine 0:10-Niederlage. War diese Neugründung sinnvoll?

Lasst die Jungs doch einfach Fußball spielen. Haben die Leute nichts Besseres zu tun, als sich über eine C-Klassen-Mannschaft aufzuregen? Außerdem sind die Ergebnisse schon besser geworden.

Schafft der SCF den Klassenerhalt?

Die Mannschaft hat auf jeden Fall die Qualität dazu. Aber wenn’s nicht klappt, dann halt nicht. Auch dann wird hier weiter Fußball gespielt. Seit ich da bin, wird ständig über die große Bayernliga- und Landesliga-Vergangenheit geredet. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ich finde es nicht in Ordnung, dass so oft negativ über uns gesprochen wird. Die Mannschaft und ich haben mit den Fehlern der Vergangenheit nichts zu tun. Ich möchte etwas Neues aufbauen und wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

Würdest du auch bei einem Abstieg bleiben?

Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte gerne langfristig arbeiten. Vielleicht kommen auch bald Spieler zurück, die woanders nicht so zum Zug kommen wie erhofft. Ich hätte auch kein Problem, in der Kreisliga zu trainieren. Aber wenn ein sehr gutes Angebot kommt, würde ich natürlich ins Überlegen kommen.

Das Gespräch führte Tobias Empl