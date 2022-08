Schiedsrichter der Gruppe Ammersee/Fürstenfeldbruck sind so gut wie nie zuvor

In der Breite und Spitze top

Von Dieter Metzler

Eine äußerst positive Bilanz können die Schiedsrichter aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck nach der abgelaufenen Saison ziehen.

Fürstenfeldbruck – Am Ende jeder Saison wird nicht nur bei den Vereinen über Auf- und Abstieg entschieden, auch die bayerischen Amateur-Schiris erfahren nach Abschluss der Spielzeit, in welcher Liga sie in der neuen Saison im Einsatz sein werden. „In der Breite der Top-qualifizierten Schiedsrichter von der Kreisliga bis in die 3. Bundesliga stehen wir so gut wie noch nie da“, sagt Robert Hartl, in der Schiedsrichtergruppe Ammersee/FFB (SRG) zuständig für die Betreuung und Förderung der Spitzen-Schiedsrichter. „Unsere Aus- und Fortbildung zahlt sich aus. Und die Nachwuchs-Referees unserer Gruppe erleben, wie mit guten Leistungen eine Karriere als Unparteiischer möglich ist.“

Bestes Beispiel ist Assad Nouhoum (SC Oberweikertshofen), der nun in der 3. Liga pfeift. Dazu konnten zahlreiche Schiris der Gruppe ihre Klasse behaupten oder sich für höhere Aufgaben empfehlen. Mit dem 22-jährigen Niklas Hampel (SV Mammendorf) hat bereits der vierte Schiedsrichter der SRG den Sprung in die Landesliga geschafft. In der Bezirksliga werden künftig Hirad Aurahman (FC Puchheim) und Fabian Porsche (TSV Moorenweis) pfeifen. Dort ist mit Leonhard Winkler (SV Mammendorf) bereits ein Landkreis-Schiri aktiv. Neu in den Förderkader der Kreisliga schafften es die beiden Brucker Westler Deniz Ciftci und Calin Lazar. Zur Qualifikationsgruppe gehören die Kreisliga-Referees Vince Heiligensetzer (GW Gröbenzell), Jan Nagel (SC Unterpfaffenhofen), und Niklas Pöhlker (FC Eichenau). (Dieter Metzler)