SC Oberweikertshofen entzaubert Gilching - Schuch an vier Toren beteiligt

Oberweikertshofener Eigengewächs

Von Dieter Metzler

Zu Hause bleibt der Aufsteiger SC Oberweikertshofen eine Macht. Das bekam auch der bis dato ungeschlagene TSV Gilching am Freitagabend vor 250 Zuschauern im Waldstadion schmerzhaft zu spüren.

Oberweikertshofen – Die Elf von SCO-Trainer Dominik Sammer entzauberte beim 4:0-Sieg einen erschreckend schwachen Landkreis-Nachbarn, wobei der Sieg auch höher ausfallen hätte können.

Den Unterschied machte eindeutig Maximilian Schuch. Das Eigengewächs des SCO sprühte vor Spielfreude, war der überragende Akteur. Schuch war an allen vier Toren beteiligt, zwei erzielte er selbst und zwei bereitete er vor. Mit dem 4:0 (77.), ein Traumtor aus 32 Metern über den weit vor seinem Kasten stehenden Gilchinger Schlussmann, versetzte Schuch den Gästen schließlich den Todesstoß.

Dabei hatte Gilching die Riesenchance zur Führung, als Sebastian Kraus etwa einer Minute vor SCO-Keeper Adrian Wolf auftauchte, Wolf aber parieren konnte. Wer weiß, wie die Partie dann verlaufen wäre. So aber lieferte die TSV-Elf ein erschreckend schwaches Spiel ab, was die Vorstellung der Weikertshofener aber in keinster Weise schmälern soll.

Das 2:0 durch Osman Yontar (15.), fiel durch einen mustergültigen Angriff. Eingeleitet von Schuch, dessen Zuspiel Dominik Widemann uneigennützig auf Yontar weiterspielte und so die TSV-Abwehr alt aussehen ließ. Danach kurze Aufregung unter den SCO-Anhängern, als der Referee nach einem Schuss von Widemann ein Handspiel im Strafraum übersah. Hier hätte er bereits auf den Punkt deuten müssen.

Das geschah dann wenig später, als Michael Freinecker SCO-Kicker Fabio Gonschior die Beine wegzog. Doch Widemann scheiterte am Gilchinger Torhüter. Alle Hoffnungen der Schmidt-Elf auf eine Wende wurden bereits vier Minuten nach dem Wiederanpfiff endgültig zerstört, als eine scharfe flache Hereingabe von Schuch den am langen Pfosten heranstürmenden Ex-Gilchinger Yenal Strauß erreichte, der mühelos zum 3:0 (49.) einnetzen konnte. Seinen überragenden Auftritt krönte Schuch, als er in der 77. Minute einen Querpass eines Gilchingers abfing und aus 32 Metern mit einem Heber dem aus seinem Tor stürmenden TSV-Schlussmann überwand. „Es war eine sau-souveräne Vorstellung meiner Mannschaft“, sagte Trainer Sammer. (dm)