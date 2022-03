Sechsmal Corona ist zu viel für Olchings Kicker

Cheftrainer Martin Buch (rechts) nahm seinen Co-Trainer Bernhard Dehmel ins Aufgebot. © Kürzl

Noch musste Olchings Trainer Martin Buch beim 2:3 (1:1) beim TuS Geretsried nicht selbst zu Trikot und Kickerstiefeln greifen. Trotzdem musste er mit sechs coronabedingten Ausfällen zurechtzukommen. Das zwang ihn zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Olching - Am Samstag waren zu den sowieso schon positiv Getesteten kurzfristig noch zwei weitere Spieler hinzu gekommen. So stand Buchs Co-Trainer Bernhard Dehmel urplötzlich im Kader. Der war zwar lange Kapitän der Olchinger gewesen, feierte den Aufstieg 2016 mit und ist mit 32 Jahren in einem durchaus noch fußballfähigen Alter für erste Herrenmannschaften. Doch Dehmel hat 2019 seine aktive Laufbahn beendet. „Der ist einfach nicht mehr so auf Trainingstemperatur wie ein Spieler“, stellte Chefcoach Buch fest.

Auflaufen musste Dehmel dann aber doch nicht – auch weil das Team auf dem Platz seinen Job gut machte. „In einer Art und Weise, dass ich groß den Hut ziehen muss“, sagte Buch. An der Trotzreaktion und dem Einsatzwillen habe es ganz sicher nicht gefehlt, stellte er fest. Er konnte sich sogar über eine zweimalige Führung freuen, für die Paul Niehaus in der 18. und ein Geretsrieder Eigentor in der 64. Minute verantwortlich waren.

Ärgerlich war allerdings schon, dass der Vorsprung nur jeweils zehn Minuten hielt. Für die Gastgeber hatten Nikolaos Karpouzidis und Fabijan Podunavac getroffen. Schlechte Laune machte Buch die Nachspielzeit. Erst versemmelten die Olchinger selbst eine gute Chance, im Gegenzug traf Robin Renger zum Geretsrieder Siegtreffer.

In Kombination mit den coronabedingten Umständen und unsinnigen Verbandsregelugen – auch wenn er sich dazu nicht ausdrücklich äußerte – lautete Buchs Fazit: „Das war heute ein absolut gebrauchter Tag.“ Nicht einmal zum Frustbierchen wollte er greifen. „Lieber nicht. Würde heute wahrscheinlich auch nicht schmecken.“