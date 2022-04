FC Fürstenfeldbruck: Oldies verschaffen sich mit zwei Kantersiegen gleich Respekt

Teilen

Martin Lankes traf mehrfach für den FC Fürstenfeldbruck. © FC Aich

Auch in der neuen Saison der Alten Herrenfußballer scheinen die Senioren B (Ü40) des FC Fürstenfeldbruck das Maß aller Dinge in der Kreisliga Oberbayern zu sein.

Fürstenfeldbruck – Mit zwei deutlichen Auftaktsiegen verschaffte sich der beim TSV West beheimatete Verein von Saisonbeginn an den Respekt der Konkurrenz. Und auch in der Ehrenliga sind die FCF-Kicker mit einem Sieg gestartet.

Senioren B Kreisliga

FC Croatia München - FC Fürstenfeldbruck 2:9 (0:4) –Gleich mit einem Kantersieg auf des Gegners Platz ließen die Brucker Oldies den Gastgebern keine Chance. Zwar mussten Matthias Dill und Manuel Planella frühzeitig verletzt runter, doch Dank der Qualität der mit etlichen ehemaligen höherklassigen Spielern gespickten Brucker Elf konnten die Ausfälle gut kompensiert werden..

Manfred Berger durfte sich als erster Torschütze des FCF feiern lassen. Durch einen Doppelschlag von Martin Lankes und Markus Altmann erhöhten die Oldies auf 3:0 und zwangen kurz vor der Pause den Gegner zu einem Eigentor und damit zum 4:0. Nach dem Wiederanpfiff gelang Croatia das 1:4. Aufgeweckt vom Gegentor schraubten Lankes und Toni Preitsameter (65. und 73.) die Führung auf 7:1. Mit einem Kreuzeck-Kracher konnte Croatia nochmals verkürzen, aber der Sieg der Brucker geriet nie in Gefahr, zumal Preitsameter und Roland von Kummant auf 9:2 erhöhten.

FC Fürstenfeldbruck - SG Hertha Sendling 12:0 (5:0) – Die Begegnung zeigte, wie wertvoll der Wechsel der Ehrenliga-Elf vom SCF zum FCF doch ist. Durch zahlreiche Ausfälle dezimiert, halfen sogleich die Ü50-Kicker Franz Sinnreich, Thomas Brunner und Franz Blahetek aus. Roland von Kummant eröffnete den zweistelligen Sieg mit einem Kopfballtor, bevor dann der vom FC Bayern zu den Bruckern gewechselte Brunner mit einem lupenreinen Hattrick eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis stellte. Wolfgang Westner stellte den 5:0-Pausenstand her.

Im zweiten Durchgang packten die Brucker Oldies nochmals sieben Treffer drauf. Martin Lankes (3), Altmann, Westner, von Kummant. „Wichtig war, dass wir zu null gespielt haben“, meinte der verletzt zuschauende FCF-Präsident Thomas Griesgraber schmunzelnd. Ein erfolgreicher Auftakt der Brucker Oldies, die nun den direkten Aufstieg anstreben.

Ehrenliga

SV Dornach/SV Stadtwerke München - FC Fürstenfeldbruck 1:4 (0:0) – In ihrem ersten Spiel beim FC Fürstenfeldbruck, nachdem die Ehrenliga-Elf komplett vom SCF in den Brucker Westen gewechselt war, feierten die Ü50-Oldies einen gelungenen Einstand. Mit den Neuzugängen vom FC Bayern Thomas Würstl, Reiner Duschek und Thomas Brunner, die in Bruck mit offenen Armen empfangen wurden, hat die Mannschaft nur ein Ziel vor Augen: den Seriensieger FC Bayern entthronen und den Meistertitel nach Bruck holen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte mussten die Brucker den zweiten Durchgang in Unterzahl bestreiten, nachdem Georg Pöltl mit der Ampelkarte vom Platz geflogen war. Nach dem 0:1-Rückstand rissen die beiden Mittelfeldstrategen Christian Obermeier und Würstl das Spiel an sich und Zoltan Csorbo leitete mit einem Doppelschlag die Wende ein. Obermeier und Brunner packten noch zwei Treffer drauf, und so gelang nach den Anfangsschwierigkeiten doch noch ein erfolgreicher Auftakt. (Dieter Metzler)