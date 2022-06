Seuchen-Saison schweißt die Frauen des SC Unterpfaffenhofen zusammen

Mit stark dezimiertem Kader waren die in Rot spielenden Frauen aus Unterpfaffenhofen auch nach Rott gereist. © Roland Halmel

Eine völlig verkorkste Saison liegt hinter den Frauen des SC Unterpfaffenhofen. Nur einen Punkt holte das Team in der Bezirksliga.

Germering – Als die Saison 2019/2021 wegen Corona abgebrochen wurde, standen die Frauen des SC Unterpfaffenhofen in der Kreisliga auf Rang eins und stiegen in die Bezirksliga auf. Trainer Volkmar Zborowski war sich bewusst, dass die Spielzeit zu einem Abenteuer werden würde. „Aber wir wollten es versuchen“, war da die einhellige Meinung von Mannschaft und Trainer. Dass die Saison dann so in die Hosen gehen sollte, damit hatte keiner gerechnet.

In 20 Pflichtspielen erzielten die Upfer Madl 19 Tore und kassierten 125 Gegentore. 19 Niederlagen und ein 2:2 gegen den SC Vierkirchen lautete am Ende die traurige Bilanz. Auch wenn die SCU-Frauen die „Prügelknaben“ der Liga waren, haben laut Zborowski die wenigsten den Schritt in die Bezirksliga bereut. „Die verkorkste Saison hat uns zusammengeschweißt“, sagt Zborowski, der seit 20 Jahren so gut wie Einzelkämpfer im Verein ist. Er trainiert die Frauenelf, zwei Mädchen-Mannschaften und kümmert sich als Abteilungsleiter um alles – auch wenn es darum geht, nach hohen Niederlagen die Mädels wieder aufzurichten. „Ich bin mit meiner Situation im Verein zufrieden“, sagt er. „Mir redet niemand drein und wenn ich Hilfe brauche, dann erhalte ich die auch.“

Kleiner Kader erschwert die Arbeit von Trainer Volkmar Zborowski

Das Problem, das der SCU-Trainer hat, ist ein altes. Er verfügt auf die gesamte Saison gesehen einfach über einen zu kleinen Kader: Mit gerade einmal 17 Spielerinnen musste er auskommen. Doch diese Saison sei es extrem gewesen, so der 59-Jährige. Zwei Neuzugänge haben sich gleich nach dem ersten Spieltag wieder verzogen, drei Spielerinnen meldeten sich während des Ramadan ab, und immer wieder fehlten Kickerinnen wegen Schule oder Studium. „Wenn wir nur zu sechst auf dem Trainingsplatz standen, da habe ich die Mädels wieder heimgeschickt und das Training ausfallen lassen.“

Der neuen Saison in der Kreisliga blickt Zborowski positiv entgegen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und auch die Klasse halten werden.“ Den Optimismus begründet er damit, dass er vor dem letztjährigen Saisonbeginn mit acht Mädels trainierte und nunmehr 28 U15-Spielerinnen dem runden Leder nachjagen. (Dieter Metzler)