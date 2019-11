Simon Kaltenbach ist Geschichte! Erster Landesliga-Tag nach Trainer-Trennung

SC Olching

von Hans Kürzl schließen

Nicht alles über den Haufen werfen will Olchings Interimstrainer Markus Remlein. Für das erste Auswärtsderby der Landesligisten nach der Entlassung von Simon Kaltenbach am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Gilching, kündigt sein Nachfolger eher marginale Maßnahmen an.

„Es ist schwierig, von einem Tag auf den anderen Veränderungen herbeizuführen“, sagt Remlein. Das gilt auch für die markanteste Schwäche des SCO in dieser Saison, der instabilen Leistungskurve selbst innerhalb eines Spiels. „Das ist uns allen bewusst“, so Remlein. Zumindest in der Sprachregelung hat er eine Kurskorrektur zu seinem Vorgänger vorgenommen. „Es ist eine wichtige Partie, aber noch kein Abstiegs-Endspiel.“ Um die Motivation der Mannschaft sei ihm nicht bange, so Remlein. Die Spieler hätten sich im Abschlusstraining sehr engagiert gezeigt. Davon hatte aber auch Kaltenbach immer wieder gesprochen. hk