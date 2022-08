Skillers-Feriencamps bei RW Überacker: Ex-Profis geben Tipps für Nachwuchs-Kicker

Das Limit von 60 Teilnehmern war beim Skillers-Feriencamp schnell erreicht. Manche der Kinder fahren um die 100 Kilometer nach Überacker. © dm

Die meisten der Jugend-Kicker, die diese Woche beim Skillers-Feriencamp in Überacker trainieren, träumen wohl davon, selbst Fußball-Profi zu werden.

Überacker – Dass das nicht nur Kinder-Träumereien bleiben müssen, beweist Sarah Tschiers. Die Wiedenzhausenerin (Landkreis Dachau) war im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage des Camps in Überacker dabei und spielt mittlerweile für die U17 des FC Bayern.

Und auch heuer schallen prominente Namen über Überackers Hauptplatz. „Komm, Lewandowski, das schaffst du schon“, spornt Ex-Profi Matthias Strohmaier den zehnjährigen Buben mit dem Lewi-Trikot an, der sich gerade gegen ein Mädel im Dress der Nationalmannschaft behaupten will. Die Buben und Mädels jagen mit einer Begeisterung über den Platz dem runden Leder nach, dass die Zeit im Training wie im Fluge vergeht.

Unter den wachsamen Augen von Bayern-Trainerin Clara Schöne (in Weiß) zeigten die Nachwuchskicker ihr Können am Ball. © dm

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr war auch heuer die begrenzte Teilnehmerzahl von 60 Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren wieder schnell erreicht, berichtet der Organisator vor Ort, RW-Jugendtrainer Attila Teufel. Dabei nehmen an dem Camp unter Anleitung ehemaliger Fußballprofis nicht nur Kinder aus dem Verein von Rot-Weiß Überacker teil, sondern aus der ganzen Region. Rund 60 Prozent seien Vereinsmitglieder und stammen aus dem Landkreis, sagt Teufel. „Der Rest kommt von weiter her, bis zu 100 Kilometer.“ Fünf Tage lang trainieren die Kinder altersgerecht in Gruppen aufgeteilt täglich von 10 Uhr bis 15 Uhr auf dem Hauptspielfeld von RW Überacker.

Am Dienstagvormittag steht für die Nachwuchs-Kicker Stationstraining auf dem Programm. Am Nachmittag geht es dann mit verschiedenen Spielformen und Wettkämpfen weiter. „Wir wollen den Kindern in erster Linie den Spaß am Fußball vermitteln“, sagt Strohmaier, ehemaliger Jugendnationalspieler und Profi bei Augsburg, Bayern München und dem FC Vaduz.

Koordinationsübungen gehörten ebenso zum Trainingsprogramm wie das Kicken selbst. Die Coaches haben für die Kinder verschiedene Stationen entworfen. © dm

Strohmaier ist nicht der einzige Trainer mit Profi-Erfahrung, der in Überacker vom Skillers-Team mit dabei ist: Clara Schöne, einst Bundesliga-Spielerin bei den Bayern und seit dieser Saison Trainerin der 2. FCB-Frauen-Mannschaft arbeitet ebenso mit den Kindern wie Ex-Löwe Kevin Pino Tellez. Unterstützt werden sie vom 20-jährigen Maurice David (VfB Hallbergmoos) und dem 21-jährigen Leo Lechner (zuletzt TSV Nördlingen). Jeden zweiten Tag ist zudem Torwarttrainer Fabian Veit vor Ort. Er durchlief die Akademie bei der TSG Hoffenheim, spielte beim Karlsruher SC und arbeitete für den Badischen Fußballverband.

In der nächsten Woche veranstaltet die Skillers Academy im Nachbarlandkreis beim SV Günding noch ein Feriencamp. „Und in Überacker ist im kommenden Jahr bereits das nächste Feriencamp fest geplant“, sagt Teufel. (Dieter Metzler)