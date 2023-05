Schiri erklärt Platz für unbespielbar: Sparkassencup-Halbfinale fällt Regen zum Opfer

Von: Dieter Metzler

Lässt sich von Regen normalerweise nicht aus der Fassung bringen: Schiedsrichter Andreas May. © Dieter Metzler

Die Spielabsage des Sparkassencup-Halbfinals zwischen der SpVgg Wildenroth und dem TSV Moorenweis war am Mittwochabend keine große Überraschung, nachdem es den ganzen Tag über geregnet hatte.

Wildenroth/Moorenweis – Trotzdem gehen die Meinungen über die Notwendigkeit der Verlegung auseinander. Gegen 16 Uhr erhielt Markus Kreitner, der gemeinsam mit Branko Marcetic die Moorenweiser Elf trainiert, von Wildenroths Abteilungsleiter und Spielführer Markus Zeise den Anruf, dass die Austragung auf der Kippe stehe.

„Ich habe mit dem Platzwart den Platz begutachtet. Da waren die ersten Pfützen zu erkennen“, sagte Zeise. Zu einer Absage oder Verlegung konnte man sich aber nicht durchringen. Sogar ein Heimrechttausch wurde in Erwägung gezogen.

Doch nach Rücksprache Zeises mit SpVgg-Trainer Nils Hufschlag, der gegen einen Tausch des Heimrechts war, einigte man sich darauf, es am Abend zu probieren. Hufschlag möchte mit seiner Elf unbedingt ins Finale einziehen und sieht auf eigenem Platz die größere Chance.

So trafen sich beide Mannschaften rechtzeitig in Graf-rath auf der Sportanlage der SpVgg. „Ich habe mir mit Schiri Andreas May den Platz angeschaut. Meiner Meinung nach war der zu 95 Prozent bespielbar“, so Kreitner.

Völlig anderer Ansicht war dagegen der eingeteilte Referee May vom TSV West. „Ich selbst habe den Platz mit einem Ball ausprobiert. An zahlreichen Stellen blieb er in einer Pfütze liegen.“ Das Risiko sei ihm einfach zu groß gewesen. May erklärte den Platz deshalb für unbespielbar, sagte die Partie ab und teilte dies den Teams mit. Neuer Termin des Halbfinals ist Dienstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr. (dm)