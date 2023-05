Im Derby geht es ums Finale: Günzlhofen empfängt Weikertshofen

Von: Dieter Metzler

Qemajl Beqiri, Trainer von VSST Günzlhofen © VSST Günzlhofen

Das erste Sparkassencup-Halbfinale ist ein echtes Nachbarschaftsduell. Der VSST Günzlhofen empfängt am Dienstag, 18.30 Uhr, den SC Oberweikertshofen.

Günzlhofen – Der Gast geht als Favorit in die Partie. Nicht nur weil der SCO eine Klasse höher spielt, sondern auch, weil er als Titelverteidiger der vergangenen sechs Jahre beim VSST antritt. Der neunmalige Gewinner des Wanderpokals wird auch in Günzlhofen in voller Besetzung antreten, so Fußballchef Uli Bergmann. „Wir wollen den Pokal verteidigen und werden kein Risiko eingehen“, so Bergmann. Der Sparkassenpokal genießt bei ihm hohes Ansehen. Auf die leichte Schulter werden die Weikertshofener den Nachbarn aus Günzlhofen jedenfalls nicht nehmen. Dass der VSST bereits den Landesligisten aus Olching mit 4:3 aus dem Wettbewerb gekegelt hat, sollte Warnung genug sein.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Mittwochabend (Anstoß 19 Uhr), die SpVgg Wildenroth und der TSV Moorenweis. Die Elf von TSV-Coach Branco Marcetic hatte im Viertelfinale Geiselbullach nach Elfmeter-Schießen bezwungen und die Gastgeber aus Wildenroth hatten den Rekordgewinner SC Fürstenfeldbruck ausgeschaltet. Die Endspiele finden am 9. Juli in Moorenweis statt. (dm)