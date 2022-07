Oberweikertshofen schlägt Türkenfeld im Finale des Sparkassencups

Den ersten Pokal der noch nicht einmal richtig begonnenen Saison schnappten sich die Kicker des SC Oberweikertshofen. © Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen ist seiner Favoritenrolle im Finale des Sparkassencups gerecht geworden. Der Landesligist schlug den TSV Türkenfeld.

Oberweikertshofen – Wer will dem SC Oberweikertshofen den „Pott der Sparkasse“ noch streitig machen? Zum siebten Mal in Folge holten sich Weikertshofen den Wanderpokal der Brucker Bank. Diesmal musste der Kreisklassen-Aufsteiger TSV Türkenfeld dran glauben. Am Ende siegte der Landesligist im eigenen Stadion vor 400 Zuschauern mit 4:2 (3:1).

Es ist der erste Titel für Oberweikertshofens Neu-Trainer Dominik Sammer. „Ich bin zufrieden“, meinte Sammer nach dem Schlusspfiff. „Die Zuschauer haben ein mitreißendes Spiel erlebt. Kompliment an Türkenfeld.“ Und TSV-Trainer Dieter Birkner meinte: „Meine Jungs sind über sich hinausgewachsen.“ Und das nach gerade einmal einer Woche Vorbereitung. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Tobias Holzleitner, als er allein auf den Torwart zulief, das 3:3 gelungen wäre“, sagt Birkner.

Schmeichelhafte 3:1 Führung für den SCO zur Halbzeit

In der Tat, der Underdog lieferte eine bravouröse Leistung ab und machte dem haushohen Favorit das Leben schwer. Das überraschte wohl viele Zuschauer, denn zu Beginn nahm das Spiel eigentlich seinen erwarteten Verlauf. Nach einer knappen halben Stunde führte der Landesligist bereits mit 3:0. Osman Yontar, Yenal Strauß und Christian Mühlberger hatten getroffen.

Noch vor der Pause muckte allerdings Türkenfeld erstmals auf, als Felix Wimmer der 1:3-Anschlusstreffer gelang. Das Halbzeitergebnis täuschte ohnehin über das Spielgeschehen hinweg – denn so überlegen waren die Weikertshofener nicht. Luca Grandl und Manuel Wimmer hatten Pech mit ihren Kopfbällen. So gesehen schmeichelte der 3:1-Pausenstand den Gastgebern.

Türkenfeld hat den Ausgleich auf dem Fuß

Und als dann wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff Tobias Holzleitner mit einem herrlichen Distanzschuss in den Winkel das 3:2 erzielte, wurde es nochmals richtig spannend. Die Türkenfelder Zuschauer – Mannschaft und Fans waren mit zwei Bussen angereist – feuerten ihre Elf frenetisch an, und dem SCO gelang nicht mehr viel.

Stattdessen vergab Holzleitner, allein auf den Weikertshofener Schlussmann zulaufend, die Riesenchance zum 3:3. Wer weiß, wer im Falle des Ausgleichs den Platz als Sieger verlassen hätte. Denn wäre es beim, Unentschieden geblieben, hätte ein Elfmeterschießen entscheiden müssen.

Doch so weit kam es nicht. Einer der wenigen noch gelungenen Vorstöße des Landesligisten führte zum 4:2 und damit zur Entscheidung. Yontar, der schon die Führung erzielt hatte, hatte mit seinem Distanzschuss Glück, dass der Ball abgefälscht wurde und unerreichbar hinter Türkenfelds Schlussmann Daniel Prittrich einschlug. (Dieter Metzler)