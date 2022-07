Kleines Finale im Sparkassencup: Der SC Fürstenfeldbruck hat den längeren Atem

Umkämpft war das Spiel zwischen dem FC Eichenau und dem SC Fürstenfeldbruck nur in der ersten Halbzeit.

Eichenau hält nur 30 Minuten lang mit

Von Dieter Metzler schließen

Der SC Fürstenfeldbruck hat sich mit einem 3:1-Sieg über den FC Eichenau den dritten Platz beim Sparkassen-Pokal gesichert.

Oberweikertshofen - Im Duell der Kreisligisten waren die Eichenauer nur zu Beginn ebenbürtig. „Von der Belastung her gesehen, die die Mannschaft in den vergangenen Tagen hinter sich hat, bin ich mit der Leistung meiner Elf zufrieden, vor allem mit der zweiten Halbzeit“, sagt Eichenaus Neu-Trainer Willi Kalichman.„Allerdings hat uns manchmal die geistige Frische doch ein wenig gefehlt.“

Der FC Eichenau startete optimal in das „kleine Finale“. FCE-Stürmer Daniel Städtler nutzte die erste Chance und hämmerte das Leder aus kurzer Distanz ins Brucker Tor. Doch die Führung hielt nicht lange. Unter starker Mithilfe der Eichenauer Abwehr gelang Bruck der Ausgleich durch Ferenc Ambrus. Plötzlich gab der SCF den Ton an. Mit einem Traumtor von Zurab Dadianidze, einem Volleyschuss ins Kreuzeck gingen die Kreisstädter noch vor der Pause in Führung.

Doch der SCF verpasste es, den Sack zuzumachen – trotz drückender Überlegenheit im zweiten Durchgang. Erst zehn Minuten vor dem Abpfiff stand Dadianidze erneut goldrichtig sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung. Den Vorsprung brachten die Brucker dann ins Ziel. „Das war heute unser erstes Spiel“, verriet SCF-Trainer Medeleanu. „Wir sind gerade erst in die Vorbereitung eingestiegen und haben viele neue Spieler. So gesehen bin ich mit der Leistung sehr zufrieden.“ (Dieter Metzler)