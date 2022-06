U19-Sparkassencup: Unterpfaffenhofen entthront den Seriensieger

Erdrückende Dominanz: Die U19-Kicker vom SC Unterpfaffenhofen waren ihren jüngeren Gegnern vom SCF klar überlegen. Der U19-Sparkassencup geht damit zum zweiten Mal an den Nachwuchs der Upfer Buam. © Dieter Metzler

Der Sparkassencup der A-Junioren geht heuer an den SC Unterpfaffenhofen. Der setzte sich im Finale klar gegen den SC Fürstenfeldbruck durch.

Mammendorf – Diesmal war der SC Fürstenfeldbruck, immerhin siebenfacher Gewinner des U19-Sparkassencups, chancenlos. Mit 6:1 (4:0) besiegte der SC Unterpfaffenhofen am Donnerstagabend in Mammendorf die Kreisstädter und holte sich nach 2018 zum zweiten Mal den Wanderpokal der Brucker Bank.

Die Richtung, in die die Partie gehen würde, zeichenete sich schon vor dem Anpfiff ab: Die Brucker traten statt mit ihrer A-Jugend mit der B-Jugend an. „Ich bin froh, dass der SCF überhaupt angetreten ist“, lobte Jugendspielleiter Walter Huppmann (Penzing) den SCF, der Probleme hatte, seine A-Junioren aufs Feld zu schicken. Die Gründe dafür waren aber nicht zu erfahren. So war allein schon die körperliche Überlegenheit der um drei, teilweise gar um vier Jahre älteren Upfer Buam deutlich sichtbar. Ein Spiel David gegen Goliath.

Brucker Youngster wehren sich wacker

Dennoch verkauften sich die Brucker Youngsters vor den rund 70 Zuschauern gut, zeigten vor allem, dass sie mit dem Ball umzugehen können. Doch die Mannschaft aus Unterpfaffenhofen, die ihrem Trainer Andreas Zorn den Abschied – er wechselt zum SC Olching als Co-Trainer der Landesliga-Elf – mit einem Sieg versüßen wollte, setzte zielstrebig ihr Vorhaben in die Tat um. Lautstark unterstützt von vielen Fans sorgten die größeren Kicker bereits bis zur Pause mit vier Toren für die Vorentscheidung. Felix Seige und Lukas Baus waren jeweils bei Standards mit dem Kopf zur Stelle, der überragende Spielführer Sandro Perez sorgte mit zwei weiteren Treffern für den Pausenstand. SCU-Keeper Nicolas Bader war bis dahin beschäftigungslos.

Im zweiten Durchgang ging der SCU-Nachwuchs nicht mehr so zielstrebig zu Werke, die Brucker Youngsters kamen zu ersten Chancen. Doch bevor Nino Pasalic mit einem verwandelten Foulelfmeter der Ehrentreffer für die Brucker gelang, hatte Felix Schimpfermann auf 5:0 erhöht. SCU-Kapitän Perez stellte sieben Minuten vor dem Ende den 6:1-Endstand her. (Dieter Metzler)