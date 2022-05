Sparkassenpokal: Favorit SC Oberweikertshofen zieht ins Finale dahoam

Teilen

Durchgesetzt: Der SC Oberweikertshofen (grünes Trikot) behielt im Halbfinale die Oberhand. © Peter Weber

Mit einem verdienten 3:1-Erfolg über den FC Eichenau zieht der SC Oberweikertshofen ins Finale des Sparkassenpokals ein.

Eichenau – Zum achten Mal in Folge stehen damit die Weikertshofener am 10. Juli im Endspiel. Der Gegner wird nächsten Mittwoch zwischen dem TSV Türkenfeld und dem SC Fürstenfeldbruck ermittelt. 50 Zuschauer verfolgten am Dienstagabend das Halbfinale auf dem Nebenplatz des Eichenauer Sportgeländes. Der Bezirksliga-Spitzenreiter war klarer Favorit und ging auch wie erwartet Führung durch einen Freistoß von Patrick Lapper (7.) in Führung. Doch die Elf von Trainer Thomas Stehle schlug fast postwendend zurück. Drei Minuten später gelang Marin Jonjic das 1:1.

In der sehr kampfbetonten Begegnung warf der Kreisligist seine ganze Kampfkraft in die Waagschale. „Eichenau war ein hervorragender Gegner“, berichtete SCO-Coach Günter Bayer. „Wir mussten alles geben, um das Spiel erfolgreich zu gestalten.“ Die Ankündigung von Eichenaus Trainer Thomas Stehle, dem Favoriten so lange wie möglich das Leben schwer zu machen, ist aufgegangen. Die im Mittelfeld der Kreisliga angesiedelte Stehle-Elf verkaufte sich gut.

Bezirksligist legt in der zweiten Halbzeit zu

Im zweiten Durchgang war der SCO allerdings überlegen und ging kurz nach dem Wiederanpfiff durch einen Kopfball von Emrah Celebic nach Flanke von Lapper mit 2:1 (47.) in Führung. Ein Konter eine Viertelstunde vor Schluss, erfolgreich abgeschlossen von Dominik Danowski, brachte die Entscheidung zugunsten des Bezirksligisten.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder die Chance haben, den Pott zu gewinnen“, freute sich SCO-Manager Uli Bergmann, dass der Verein als Ausrichter auch selbst im Finale steht. Großes Lob spendierte er den eine Klasse tiefer spielenden Eichenauern. „Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, letztlich war aber unsere Routine ausschlagend für den Sieg. In der zweiten Halbzeit haben wir Ball und Gegner laufen lassen, sodass der Einzug ins Finale verdient ist.“ (Dieter Metzler)